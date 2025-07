Ximena Pichel rompe el silencio, ‘Lady Racista’ deja mensaje y borra todos su tiktoks

Ximena Pichel rompió el silencio, la mujer que viralizó en las redes sociales al atacar a un policía de la Ciudad de México con insultos racistas por la que fue apodada ‘Lady Racista’, escribió un mensaje en sus redes sociales al tiempo que borró todos los videos de su cuenta de TikTok.

Desde el sábado que se difundieron un par de videos cuando la mujer insultó al uniformado con ataques clasistas que también hicieron sus dos presuntos hijos, en las redes sociales comenzó una búsqueda para localizar las cuentas de la mujer donde se presenta como una modelo y actriz.

Trascendió que al afirmar que había trabajado como modelo en una campaña publicitaria con la marca de shampoo Pantene, ésta emitió un comunicado deslindando la aseveración, mientras que ha sido cuestionada por los internautas que comentaron y difundieron el momento cuando agredió al policía.

¿Qué dijo Ximena Pichel tras viralizarse como Lady Racista?

Ximena Pichel escribió un mensaje de advertencia tras insultar al policía. Foto: IG / Ximena Pichel / X @ZuritaCarpio

A través de su perfil en TikTok, Ximena Pichel quien es identificada como una argentina que radica en México, borró todos los clips que grabó y compartió en la red social china ante el constante actividad de los usuarios para cuestionar su actitud hacia el uniformado mexicano. Sin embargo, dejó un mensaje hablando sobre el polémico video:

“Tengo el video completo no solo el final donde me hacen ver mal. Solo espero indicaciones de mis asesores”: Ximena Pichel, alias ‘Lady Racista’.

El mensaje tuvo reacciones de los usuarios en TikTok que insistieron en condenar el comportamiento de la argentina-mexicana por ofender al policía con groserías y estos insultos racistas: "No me estés insultando, pinche negro. No me estés insultando… Odio a los negros como tú, los odio, por nacos”. Los comentarios de la gente al mensaje de Ximena Pichel fueron:

“Pudiste haber dicho mil insultos que pudo merecer el policía, pero dejaste ver el racismo y clasismo y eso fue lo malo”.

“El racismo no se justifica”.

“Te hacen ver mal?? No mi reina tu no necesitas ayuda...tu solita lo haces perfectamente”.

“Pero andabas muy salsita, amo los finales felices”.

“Lo peor es que ella todavía cree tener la razón”.

El mensaje que escribió Lady Racista en TikTok. Foto: TikTok / Ximena Pichel

Mientras que otros usuarios en TikTok también se preguntaron si Ximena Pichel se había manifestado para ofrecer una disculpa por su comportamiento contra el policía capitalino, pero no fue así. Esta mañana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto y señaló:

"Deplorable la verdad, toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos, no sabía que era argentina, cualquier mujer, hombre, que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país tiene que respetarnos", acotó la mandataria.