¿'Lady Racista' se disculpa con los mexicanos? Las consecuencias legales que enfrentaría

Ximena Pichel, la argentina que se hizo viral como 'Lady Racista' al ser grabada cuando atacaba a un policía capitalino con insultos racistas y clasistas en la colonia Condesa, es una de las búsquedas más consultada en las redes para conocer si ya se disculpó con los mexicanos.

La mujer que insultó al policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana describe en su redes sociales que es argentina-mexicana y además de ser modelo es actriz; sin embargo, la empresa Pantene se deslindó de su supuesto vínculo que Pichel dijo tener en una campaña publicitaria.

Este fue el agresivo mensaje por el que Ximena Pichel fue exhibida: "No me estés insultando, pinche negro. No me estés insultando… Odio a los negros como tú, los odio, por nacos. Odio a los… negros como tú, por…, porque negro está bien, pero…", gritó Lady Racista a bordo de su Mercedes Benz.

¿Qué sanción recibiría Lady Racista?

Otro ángulo del video de #LaLocaDeLaCondesa

El video viral fue publicado el sábado 5 de julio toda vez que el uniformado intentó colocar el inmovilizador llamado “araña” al automóvil de la mujer que iba acompañada por dos jóvenes presuntamente sus hijos a quienes les pidió que grabaran todo: “Son indios, nacos… Grábalo, grábalo, grábalo”, expresó.

Cuando el policía respondió a la mujer: “Hasta racista eres”, la señora respondió: “A huevo, odio a los negros como tú. Los odio”. Luego del altercado, surgieron situaciones que enfrenta Ximena Pichel, el más reciente tiene que ver con 26 multas de tránsito que tiene en un periodo de 5 años.

La querida #LadyRacista #XimenaPichel. Tiene 26 infracciones conseguidas en un periodo de 5 años



La querida #LadyRacista #XimenaPichel. Tiene 26 infracciones conseguidas en un periodo de 5 años

No solo fue que no pago el parquímetro, sino que no tiene licencia, ni tarjeta de circulación vigente. Eso amerita corralón. Y se hace la ofendida la doña!!

Al momento, la actividad de Ximena Pichel en las redes sociales es nula mientras han surgido cuentas falsas del perfil de la mujer apodada como Lady Racista, por lo que no ha emitido alguna disculpa para nadie. Mientras que por el hecho de insultar a un policía, la mujer podría enfrentar:

Una sanción de entre uno a tres años de prisión.

150 a 300 días de trabajo comunitario.

200 días de multa.

Lo anterior según lo establece el artículo 149 de este Código Penal que dicta: Cualquier persona que, por motivos de origen, pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen social o nacional, situación social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o cualquier otra circunstancia, cometa actos que perjudiquen la dignidad humana o que disminuyan o anulen los derechos y libertades de otros.