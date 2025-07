Julio César Chávez Jr no se presenta a audiencia en EU, abogado revela que "no sabe donde está su cliente"

El boxeador Julio César Chávez Jr. desapareció previo a su primera audiencia que se llevaría a cabo este lunes 7 de julio, así lo reveló su abogado al medio de deportes UsaToday donde expuso que "no sabe donde está su cliente", aseguró que desconoce si sigue en Estados Unidos tras su arresto por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Chávez debía aparecer en la Corte de acuerdo con el programa del día, sin embargo no llegó a la cita para comparecer por posesión de armas, y solicitar su liberación anticipada de un programa de desvío previo al juicio.

Luego de que no llegara ante la División Noroeste del Tribunal Superior de Los Ángeles, su defensa, Michael Goldstein aseveró al medio local que: "No tenemos idea. Desafortunadamente, no tenemos información".

Dos días atrás estaba bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El boxeador fue arrestado el pasado 3 de julio afuera de su casa en el vecindario de Los Ángeles, pese a contar con la residencia en Estados Unidos, su detención se debió a un presunto vínculo con el narcotráfico.

Después del arresto la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que cuentan con una orden de aprehensión desde 2023, por implicación con la delincuencia organizada y tráfico de armas, al deportista lo relacionan con el Cartel de Sinaloa, la misma dependencia detalló que Julio César había solicitado 5 amparos para evitar su detención al llegar a México.