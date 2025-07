"Deplorable", la conducta de 'Lady Racista' contra policía de la CDMX, toda nuestra solidaridad al elemento: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó este lunes cualquier expresión de racismo o clasismo tanto de mexicanos como de extranjeros en México, luego de que una mujer de origen argentino agrediera a un elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

"Deplorable la verdad, toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos, no sabía que era argentina, cualquier mujer, hombre, que quiera venir a vivir a la Ciudad de México o a cualquier lugar de nuestro país tiene que respetarnos", expresó en la Mañanera.

Los hechos ocurrieron el sábado 5 de julio en la colonia Condesa, en la CDMX, donde varios transeúntes grabaron el incidente y fue posible observar que la conductora de un vehículo Mercedes-Benz agredió verbalmente al oficial con frases como “Pinc* negro” y “odio a los negros como tú”, cuando el policía capitalino intentó ponerle una araña para inmovilizar su vehículo.

La mujer agredió verbalmente al agente de tránsito. Foto: Videos TikTok

La presidenta también rechazó la marcha contra la gentrificación

“De igual manera que nosotros debemos respetarlos, pero estas actitudes que no sólo se dan de una persona extranjera que vive en México, sino también lo vimos en muchas de las marchas, el año pasado de una actitud absolutamente Discriminatoria y racista, no al racismo, no al clasicismo de cualquiera, de cualquier mexicano mexicana, o cualquier persona que quiera venir a vivir a nuestro país”, expuso.

¿Qué pasó con 'Lady Racista' en la CDMX?

Una mujer de origen argentino insultó a un agente de tránsito de la Ciudad de México en la colonia Condesa, cuando se disponía a colocar una ‘araña’ inmovilizadora a su automóvil.

Algunos testigos del percance, señalan que la conductora se habría estacionado en diagonal y no pagó el parquímetro, por lo que autoridades capitalinas le impusieron una sanción administrativa; sin embargo, al intentar colocar el inmovilizador, la mujer reaccionó agresivamente y comenzó a insultar a gritos al oficial.

Llama Sheinbaum a la no discriminación tras marcha contra la gentrificación

La presidenta hizo un llamado a la no discriminación, al no racismo, al no clasismo y no a la xenofobia, lo anterior, luego de la marcha que se hizo en la Ciudad de México en contra de la gentrificación. A pregunta expresa, la mandataria federal condenó los actos de violencia que ocurrieron durante la marcha que se llevó a cabo el pasado 4 de julio.

“Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno, siempre. Recibimos en el siglo XX a los republicanos españoles, a personas del Cono Sur, de América del Sur, producto de los golpes de Estado. Hemos recibido a guatemaltecos que por violencia, por discriminación, han llegado a nuestro país. México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. Entonces no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas”, expuso.

Sobre el tema, la jefa del Ejecutivo explicó que el fenómeno de los nómadas digitales incrementó durante la pandemia por COVID-19. Incluso, resaltó que las personas que vienen a vivir a México tienen que respetar la ley y no pueden tener actitudes discriminatorias en contra de los mexicanos

“Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley y de la misma manera no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos”, comentó.

Con información de Fernanda García y Misael Zavala.