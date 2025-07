Claudia Sheinbaum alista reforma contra extorsiones

El gobierno federal enviará este martes al Congreso de la Unión una reforma contra las extorsiones en el país, lo cual reforzará la estrategia nacional antiextorsiones presentada este domingo.

Durante la conferencia de prensa mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la extorsión es el delito que está creciendo y que el gobierno no ha podido disminuir. Ante eso adelantó que este martes va a presentar una iniciativa de reforma para combatir las expresiones en el país.

“Vamos a enviar iniciativas importantes para detener el tema de la extorsión, no me adelanto porque los platicamos mañana, pero es el delito que está creciendo, que no hemos podido disminuir, entonces van disminuyendo los homicidios, los delitos de alto impacto y estamos trabajando para que sea más acelerada, esta disminución y la extorsión que es un delito que le duele mucho a las personas porque afecta a todos los niveles”, dijo.