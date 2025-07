Buscaban a joven y lo encuentran detenido en Nuevo León: "no estaba desaparecido, estaba en el jale con el cartel"

Luis Ángel "N" joven reportado como desaparecido desde abril de este 2025 en Nuevo León fue hallado con vida luego de que lo detuvieran por un delito debido a que participó en un ataque armado que ocurrió al norte de Monterrey y fue expuesto en una fotografía junto a un grupo criminal.

Tras la detención del joven se filtró una carta que por el contenido se la atribuyeron a él donde revelaba que nunca estuvo desaparecido como lo había reportado su familia, él se había ido por su propia cuenta para participar en una actividad criminal.

"Madre Santa, no estaba desaparecido, estaba en el jale con el cartel. No me llevaron jefa, me fui", se lee en la epístola dirigido a la progenitora quien había emprendido una búsqueda intensa en la entidad posteando la fotografía, dando detalles y cualquier información para dar con el paradero del joven.

En esta carta el joven también revela que la riña empezó porque alguien importante cayó preso y de acuerdo con las reglas del crimen: "no se pregunta, solo se hace".

Agradecemos su colaboración, el adolescente LUIS ÁNGEL SANTOYO GARCÍA ya fue localizado.#AlertaAmberNL https://t.co/WYMAUmBOg0 pic.twitter.com/WzBQorAKks — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) July 5, 2025

"No me perdí, me equivoqué. No me robaron, me rendí... Que si algún día te preguntan por mí, puedas decir lo que sabes: no estaba desaparecido... estaba en el jale".

Fiscalía alertó a los familiares por giro en la investigación de desaparición de Luis Ángel

Por este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) había levantado una ficha de búsqueda para colaborar con la familia, sin embargo al detenerlo los datos coincidieron con la identidad del boletín que activó la familia por lo que alertaron sobre el giro en la investigación del joven.

Fue visto por última vez junto a dos personas, Dilan Johan Zavala y Alexis Davila Hernández, sus familiares perdieron la comunicación con ellos sin tener mayor detalle su paradero. en la Alerta Amber de Nuevo León que lanzaron por los menores de edad decía: "Por las condiciones de su desaparición, el tiempo transcurrido y edad, el adolescente pudiera encontrarse en peligro inminente".

Luis Angel reportado desde el 14 de abril tiene 16 años y fue detenido tras robar un Lamborguini de color azul, los hechos ocurrieron un operativo en la colonia Brisas Residencial como parte de las acciones de la Policía Municipal y la Coordinación de Investigación.