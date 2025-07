Sheinbaum inaugura Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que se tendrá un sistema de salud digno para los que menos tienen.

“Algunos que no nos quieren, que no les gusta la Cuarta Transformación, quieren que fracasemos en nuestro modelo de salud. Pues no solo no vamos a fracasar, sino al contrario. Les vamos a demostrar que este es el mejor camino posible para el pueblo de México. Un verdadero sistema de salud que atienda al que menos tiene, con dignidad, con afecto”, señaló.