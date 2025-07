Maestro de Keila, menor asesinada en Baja California, se despide de ella: "fuiste una buena alumna, llena de alegría"

Familiares, amigos y seres queridos de Keila Nicole han utilizado las redes sociales para despedirse de la menor, quien recientemente fue encontrada sin vida, con signos de violencia extrema. Fue el pasado martes 1 de julio cuando se reportó la desaparición de la joven; ese día, Keila salió de su casa alrededor de las tres de la tarde y le dijo a su familia que iría a ver a unas amigas, pero nunca regresó. Poco después, una amiga recibió un mensaje de ella donde mencionaba que iba a encontrarse con un joven llamado Cristian Iván para caminar en el cerro. Esa fue la última señal de la menor antes de desaparecer.

Su familia empezó a buscarla al no tener noticias suyas. Durante la noche y la madrugada, recorrieron las calles, preguntaron a conocidos y compartieron su fotografía en redes sociales. La mañana del miércoles 2 de julio, la madre de Keila acudió a la Dirección de Seguridad Pública para levantar una denuncia formal por desaparición. Minutos después, recibieron una llamada anónima que alertaba sobre la presencia de restos humanos en un camino rural conocido como Rosario de Arriba.

Elementos de seguridad acudieron al sitio señalado y encontraron restos mutilados del cuerpo de la menor, lo cual mostraba señales claras de violencia. También se localizó un tubo metálico oxidado que, según los peritos, pudo haber sido usado en el ataque. Esa misma noche, familiares de Keila convocaron a una búsqueda comunitaria para recuperar el resto de sus restos. Vecinos, conocidos y grupos civiles se unieron a la causa, recorriendo los alrededores con la esperanza de recolectar todo lo necesario para darle un entierro digno a la menor.

Las autoridades acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado para que iniciara las investigaciones. Mientras tanto, la familia y los vecinos comenzaron a pedir respuestas. Horas después, se dio a conocer la detención de dos personas presuntamente vinculadas con los hechos, aunque no se revelaron sus identidades ni los cargos específicos que enfrentan. Sin embargo ha trascendido que uno de los sospechosos sería otro menor identificado como Cristian Iván, a quien supuestamente vio Keila antes de ser asesinada.

En medio de las investigaciones, familiares, amigos y hasta profesores de Keila han usado las redes sociales para hacer presión a las autoridades y exigir que el caso sea investigado. Una de las personas en pronunciarse en Facebook fue un hombre identificado como Luis, quien dijo haber sido maestro de la menor y recordó un tierno sticker que la menor le dio como regalo días antes de que fuera asesinada. El docente agregó que la niña era muy "alegre" y exhortó a las autoridades a que el feminicidio no quede impune.

"Querida Keila Nicole, hoy me invade una profunda tristeza al saber de tu partida. Fuiste una buena alumna, llena de amabilidad y alegría, y siempre recordaré tu sonrisa y tu espíritu positivo. Recuerdo con cariño el regalo que me diste, un pequeño detalle que en su momento recibí con gratitud, pero que ahora atesoro aún más, sabiendo que fue un gesto de tu cariño hacia mí. Me duele no poder agradecerte en persona este y tantos otros detalles que me brindaste. Descansa en paz, querida alumna. Siempre estarás en mi recuerdo", escribió Luis en su Facebook.