Lanzan alerta amarilla por lluvias fuertes en estas alcaldías de la CDMX

Fuertes rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y precipitaciones importantes de hasta 29 milímetros, con posibilidad de granizo, se sentirán durante la tarde de este 6 de julio en el norte de la ciudad.

De acuerdo con el reciente reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, cinco alcaldías del norte y oriente de la Ciudad de México se encuentran en alerta amarilla por el temporal.

Se trata de Venustiano Carranza, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, en las cuales se podrían registrar encharcamientos y caída de ramas, postes y mobiliario urbano.

La dependencia capitalina recomienda a la población no salir a la calle de no ser necesario y, en caso de serlo, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y abrigarse con impermeable o paraguas.

Se esperan lluvias generalizadas en toda la ciudad. Foto: X / SGIRPC

Prevén actividad eléctrica en el centro de la ciudad

En tanto, alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero tienen probabilidad de tormentas eléctricas durante las próximas horas.

En ambos casos, Protección Civil recomienda a la población asegurar puertas y ventanas, además de estar atento a las actualizaciones realizadas por las dependencias en sus medios oficiales.