"Odio a los negros como tú", captan a Lady Racista agrediendo a policía por conflicto vial en la Ciudad de México

Durante los últimos días las calles de la Ciudad de México han sido escenario de tensión y división social, prueba de ello fueron las graves agresiones verbales que una mujer cometió contra un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por un conflicto vial, en una colonia de la alcaldía Cuauhtémoc.

El video de la mujer pronto se volvió viral en las plataformas digitales por lanzar insultos racistas contra el agente de tránsito, quien se encontraba cumpliendo con su trabajo y brindando indicaciones a la conductora de un automóvil modelo CLS 500, de la marca Mercedez Benz color plateado.

Las fuertes declaraciones de la mujer le valieron el apodo de Lady Racista en las redes sociales, por lo que los usuarios han buscado que se revele la identidad de la señora de aproximadamente 40 años, quien expresó su odio contra las personas de tez morena tras un simple desacuerdo vial.

"No me estés insultando, pinche negro. No me estés insultando, culero. Odio a los negros como tú, los odio, por nacos. Odio a los putos negros como tú, por culeros, porque negro está bien, pero culero", grita en plena vía pública la mujer del Mercedes Benz.