Laura Ballesteros, Ana Isabel González, Kenia López Rabadán y Arturo Ávila comparten pros y contras de Ley de Telecomunicaciones

Los legisladores Kenia López Rabddan, Laura Ballesteros, Ana Isabel González y Arturo Ávila participaron en una mesa de análisis sobre la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones en entrevista para Al Aire con Karen Torres Aguilar de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

La primera en tomar la palabra fue la diputada por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, quien dijo que votaron a favor en lo general “desafortunadamente en la Ley de Telecomunicaciones vienen planteamientos que son importantes para poder blindar al país ante esos retos pero tienen otros retos que no terminaron de resolver por eso Movimiento Ciudadano voto en contra en lo particular”.

Foto: X @LBallesterosM

Aclaró que “nosotros no trabajamos para el PRI ni para el PAN ni para sus cúpulas” pero que tampoco le darán un cheque en blanco a Morena “nosotros trabajamos para la gente, para la gente de apie, para los jóvenes, para los niños, para las nuevas generaciones, sobretodo para las personas que tienen claro que la vieja policía ya le fallo a México, que lo que teníamos no funcionó, pero tampoco Morena está haciendo lo que le toca”.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Isabel González, dijo que se encuentran mortificados por la ley, acusó que “lo que se pretende de fondo es el control, vigilancia y la censura”.

“Esta propuesta de reforma impone autoritarismo digital… es un retroceso”, acusó Ana Isabel González.

Foto: X @annagzz

Y respondió ante los descalificativos de quienes los juzgan por estar en contra, señaló que han sido elegidos por la ciudadanía para alzar la voz en caso de ver una injusticia, remarcó que siempre que estén de acuerdo en algo lo van a decir y cuando estén en contra tampoco se callarán.

La representan del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, Kenia López Rabadán, calificó el periodo extraordinario como muy complejo para los mexicanos, advirtió que esta ley “dice literal que vas a poder ser geolocalizado en tiempo real”.

“Van a poder acceder a los datos de cualquier persona… vehiculares, telefónicos, biométricos, fiscales, inmobiliarios, financieros, catastrales, comerciales, es brutal lo que está pasando”, alertó Kenia López Rabadán.

Foto: X @kenialopezr

Añadió que “en realidad lo que el gobierno quiere no es encontrar a los delincuentes sino tener a los ciudadanos espiados, vigilados, censurados” y sostuvo que es una ley “en contra de los ciudadanos, pero muy a favor de los poderosos y el gobierno”.

Arturo Ávila, representante de Morena en Diputados, defendió la Ley de Telecomunicaciones y sostuvo que beneficiará a los mexicanos, dijo que ayudará a reducir el problema de la violencia y mejorará la coordinación entre el gobierno federal y estatal para tareas de seguridad. Foto: Cuartoscuro

Aclaró que para poder llevar a cabo georeferenciación en tiempo real se necesita "previa autorización motivada de la autoridad judicial para realizar intervenciones de comunicaciones" y acusó que la oposición "juegan un juego mentiroso, juegan un juego de engañar a México".

"Una oposición que nunca ha estado del lado de las y lo mexicanos, que quiere que le vaya mal a México", sotuvo Arturo Ávila.

¿Qué sigue en la Cámara de Diputados? Laura Ballesteros, Ana Isabel González, Kenia López Rabddan y Arturo Ávila responden

Laura Ballesteros lamentó que no se discutiera ni aprobara otras reformas que también son urgentes para beneficiar a la población como la reducción de la jornada laboral porque argumentó que si es de interés de la población y es una deuda que se tiene con ellos y manifestó su deseo de que las próximas reformas se debatan y no se manejen en lo oscurito. Agregó que le preocupa que el Congreso tenga una producción tan baja y no esté a la altura de lo que los mexicanos trabajan todos los días.

“Hoy Morena tienen todas las herramientas para darle a la gente los resultados que les prometieron”, declaró Laura Ballesteros.

Por su parte, Kenia López Rabadán declaró que hay dos visiones de país “la visión que quiere Morena que es censurar a los mexicanos” y destacó que la visión del PAN es defender las libertados “lo que México necesita son contrapesos”.

Ana Isabel González volvió recalcar que el tema de los datos biométricos es preocupante y señaló que la actual Ley de Telecomunicaciones permite al Gobierno utilizar la geolocalización de una persona sin autorización de una autoridad judicial.

Arturo Ávila dijo que el PAN y el PRI estan acostumbrado estan acostumbrado a un México de rodillas donde las leyes se las pasaban por el arco legislativo, e hizo un balance de lo que dejó el periodo extraordinario legislativo "¿qué tenemos hoy? más seguridad real para la gente, herramientas juridicas y tecnológicas para que las organizaciones criminales no sigan operan con impunidad, protección y derechos plasmados en la ley, búsqueda efectiva de desaparecidos, respaldo para las víctimas, desarrollo digital para poder combatir los cárteles desde las telecomunicaciones, transparencia financiera, mecanismos para poder detectar lavado de dinero, fortalecimiento al Medio Ambiente".