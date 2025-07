Infección de muela, gastos médicos y desinformación, claves para entender la confusa muerte de Luis en Saltillo

Familiares de Luis se encuentran confundidos por la repentina muerte de su ser querido, quien inicialmente lidiaba con un dolor de muelas, que provocó una preocupante inflamación en su cuello y finalmente culminó con su fallecimiento. Las declaraciones de su hermana han logrado esclarecer lo que realmente sucedió con el joven, de tan solo 24 años de edad.

A través de sus redes sociales, Alondra utilizó una transmisión en vivo de Facebook para agradecer a sus seguidores, familiares y amigos sobre los apoyos económicos que recibió para costear los gastos funerarios de Luis. También abordó la polémica que causó el caso de su hermano y la desinformación en las plataformas.

Compartió para sus seguidores que todavía no es capaz de asimilar la trágica muerte de su hermano. Aún así, compartió reiteró en varias ocasiones el apoyo que recibió de la comunidad, toda vez que pensó que estaría sola durante los momentos críticos de la hospitalización de Luis.

Alondra reveló que Luis debía ser trasladado a los laboratorios de Chopo para realizar estudios médicos, sin embargo, su grave estado de salud complicó el traslado. Así mismo, reveló que los elevados gastos médicos debían ser liquidados al momento, razón por la cual recurrió apresuradamente a sus cerca de 9 mil seguidores para ofrecer pertenencias de valor y obtener 7 mil pesos adicionales lo más pronto posible.

"Completé el dinero con las rifas. A mi hermano el doctor me dijo, que le quitarían medicamentos, solo le dejaron lo de los pulmones (traquetomía), pero lo quitaron todos los sedantes para ver si tenía una reacción. Y para las 10 de la noche me dijeron que ya no tenía nada, lo toqué, estaba calientito y todo".