Adelanta Sheinbaum que la Reforma Electoral recortará recursos públicos a los partidos políticos

El proyecto de Reforma Electoral que prepara el Poder Ejecutivo plantea la reducción al financiamiento público de los partidos políticos y del costo de los procesos electorales, así como la modificación de la representación proporcional en el Congreso de la Unión, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia de prensa, la jefa del ejecutivo expuso que un grupo multidisciplinario del Gobierno Federal trabaja en la propuesta de ley.

Consideró que los procesos electorales deben ser transparentes y democráticos, y no costarle tanto a los ciudadanos.

“Algunos de los temas que más nos interesan son: que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos. Que las elecciones no sean tan caras en nuestro país. Que se generan los mecanismos para que sean transparentes, que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos”, dijo.