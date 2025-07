Familia es sorprendida por la repentina muerte de Luis, joven hospitalizado por una infección de muelas en Saltillo

El pueblo de Saltillo se encuentra de luto tras la confusa muerte de Luis, un joven de 24 años, en el estado de Coahuila. El caso ha generado confusión tras darse a conocer que sus problemas de salud iniciaron por una intensa infección de muela que le ocasionó una inflamación en el cuello, situación que inicialmente creyeron podrían remediar pronto.

Alondra Nuncio, la hermana del joven, compartió a través de Facebook mayores detalles sobre la repentina muerte de su ser querido a través de una transmisión en vivo y aclaro que la inflamación en el cuello hizo creer a sus familiares que su hermano tenía paperas, una enfermedad viral de las glándulas salivales.

Debido a las versiones iniciales sobre su estado de salud, lo trasladaron al Hospital General de Saltillo, lo que permitió a la familia de Luis descubrir que la infección de muela se había propagado hasta la garganta, por lo que fue sometido a cirugía. Sin embargo, la infección había avanzado lo suficiente, lo que acabó con sus tejidos y finalmente ocasionó su muerte.

Alondra publicó en sus redes sociales el pasado jueves sobre los preparativos funerarios de Luis e invitó a sus familiares y amigos para que los acompañaran en la entrega del cuerpo en el Jardín de Los Pinos, alrededor de las 9 de la noche

Tras la trágica muerte de Luis, su familia recurrió a las plataformas digitales para solicitar apoyo en los gastos funerarios, los cuales se han elevado hasta 33 mil pesos, según las publicaciones de Alondra Nuncio.

"Mi hermano ya falleció, muchas gracias por las que me apoyaron ahorita, vengo con ustedes con mucha vergüenza a pedirles un apoyo para completar para velar y enterrar a mi hermano, me faltan 7 mil para el paquete que me ofrecen de 33 mil, también tengo rifas, no importa si es un peso o 5 pesos, lo que sea está bien, se los pido con el corazon destrozado", compartió Alondra en Facebook.