Violencia animal, amarran del hocico y de las patas a perrito en Azcapotzalco| VIDEO

Un nuevo video de maltrato animal está causando indignación en redes sociales, pues muestra un acto repudiable en el que una persona deja amarrado a un perro del hocico y de las patas. De acuerdo que con la publicación realizada en una cuenta de X, el hecho ocurrió en un domicilio de la colonia Nueva España en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

En el video se observa a un perro que está echado de costado en un patio, el canino intenta moverse pero no puede pues tiene amarradas las cuatro patas, por lo que sólo se mueve sobre su eje. Además se ve que tiene una cinta en el hocico para que no pueda ladrar o aullar.

En la publicación se pueden leer comentarios que piden la intervención de las autoridades, así como el castigo necesario a quienes sometieron a este maltrato a este perro.

Ay no soporto esto, de verdad eso no se puede quedar así no se vale, todo el peso de la ley contra esa infeliz gente, si a esos se les puede llamar gente, bestias es lo que son.

Los dueños de este perrito se merecen mínimo unos 10 años de cárcel.