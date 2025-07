Víctima del ataque sexual grupal en Campeche revela que uno de los agresores le ofreció "dinero, casa y coche"

Susan Saravia, de 22 años de edad, expuso en las plataformas digitales lo que realmente ocurrió tras la violación grupal de la llamada Manada de Campeche, ataque sexual ocurrido el pasado 31 marzo.

La joven víctima del ataque sexual, quien estudió la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Campeche, asegura que uno de los tres atacantes era su amigo, antes de que se diera cuenta que sería parte del grupo que la violaría grupalmente, razón por la cual los tres jóvenes tienen ordenes de aprehensión en su contra, emitidas por la Fiscalía local.

Susana destacó que nunca quiso hacer público el ataque sexual que sufrió a mano de los tres jóvenes, identificados como Ángel "N", Jorge "N" y Yeshua "N". No obstante, lamentó que fue la única alternativa que tuvo para poder avanzar en las denuncias, toda vez que señala a los tres jóvenes de gozar de poderosos contactos que les ha permitido escapar de la justicia.

También reveló ante la red social que uno de ellos lo consideraba como su amigo, y no fue hasta que cometió los actos que se percató de sus verdaderas intenciones. Así mismo, denunció que familiares de Yeshua "N" se han contactado para ofrecer "casa, coche y dinero" con tal de retirar su denuncia.

Tras las denuncias, al menos siete mujeres han revelado que también fueron víctimas de agresiones sexuales a manos de los tres agresores, según reveló la joven durante el video.

“No me van a avergonzar y no me van a silenciar. Yo no vine aquí a buscar lástima, no quería que me vieran como una víctima, pero es lo que soy, y eso es algo que me toca enfrentar. La lástima no me va a ayudar a salir, simplemente quiero justicia y que esto acabe”, concluye.