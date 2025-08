Susan Saravia: Estoy cansada de tener que exigir justicia de esta forma, tener que exhibirnos como víctimas para poder llegar a algo

En entrevista durante el programa "República H" con Sofía García para Heraldo Televisión, Susan Saravia de 22 años de edad contó que sus agresores no se han presentado ante la Fiscalía de Campeche, como prometieron en un comunicado compartido en las redes sociales.

Y es que la joven presentó una denuncia en contra de Yeshua N, Jorge N, y Ángel N, debido a que los tres cometieron violación tumultuaria en su departamento. Hasta el momento, las autoridades ya detuvieron a Ángel N, y están buscando a los otros dos agresores.

Hasta esta hora no se han entregado como salieron las mamás a decir en su comunicado, estamos en espera de que lo hagan", expresó Susan Saravia.

Destacó además que dicho comunicado ya fue borrado de las redes sociales de las mamás de sus agresores. No obstante, dijo que está en espera de que todo siga avanzando.

Yeshua N, Jorge N, y Ángel N cometieron violación tumultuaria en contra de Susan Saravia, afirma la joven / FOTO: Archivo

Susan Saravia reveló que sus agresores la intentaron sobornar

En entrevista para Heraldo Televisión, Susan Saravia reveló que intentaron sobornarla para que retirara la denuncia en contra de sus agresores, "los dos primeros meses ellos intentaron tener comunicación conmigo".

"La mamá de Yeshua es quien por medio de otros amigos se acercan a mí para decirme que por favor que yo retirara la denuncia, que su hijo estaba muy arrepentido, que su hijo se quería suicidar, que lo iban a internar, se acerca igual ofreciéndome dinero, coches, casas, viajes que lo que yo quisiera", relató la joven.

En ese sentido, Susan Saravia manifestó que está cansada de tener que exigir justicia de esta forma y tener que exhibirse como víctima para poder llegar a algo y que las autoridades avancen con las investigaciones "porque a ellos solo les importa que no se manche su imagen", dijo.

Susan Saravia lamenta que la culpen a ella por lo que sucedió / FOTO: Heraldo Televisión

El único mensaje que yo tengo que darle a las víctimas, es que yo sé lo que sienten al querer quedarse calladas, suena difícil pero no es imposible, este caso es un gran ejemplo de que por más que te juzguen, por más que te hagan comentarios negativos podemos hacer algo (...) yo exijo a las autoridades justicia, que es lo que estamos pidiendo desde el principio que tomé la decisión de denunciar", subrayó la joven.

Finalmente, lamentó que la juzguen y la culpen a ella por haber estado sola con tres hombres, "y ya lo he dicho yo no salí con 3 hombres, no salí con desconocidos, uno de ellos era mi amigo, con Yeshua ya había salido anteriormente en varias ocasiones porque era mi amigo, con otros amigos y otras amigas también, no era la primera vez que iba a un after con él y con otros amigos, no era la primera vez, yo no sabía que me iba a pasar algo así, la confianza que yo le tenía no me hace responsable del daño que él me hizo", concluyó.