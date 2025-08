Se tira 15 veces el agua que necesita la Zona Metropolitana de Guadalajara

Guadalajara, Jal.- El agua es asunto de seguridad nacional, es indispensable un ordenamiento de las concesiones de pozos profundos porque ante el cambio climático, no hacerlo, es tomar el camino a un suicidio anunciado, coinciden autoridades municipales, estatales y federales durante el Foro Nacional de Gestión Eficiente de Agua y Energía con sede en el Instituto Cultural Cabañas de la capital tapatía.

“Tenemos 653 acuíferos en México de los cuales 286 están deficitarios. Un acuífero es como un vaso, y si le ponemos un montón de popotes que son todos estos pozos. Y el agua que le estamos sacando a ese vaso, es menos que el agua que se está recuperando … El volumen que se extrae de más es 15 veces las necesidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara. ¡Es un mundo de agua! Se está extrayendo muchísima de ella, de manera ilegal, sin ningún derecho”, advirtió el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán.

El Plan Hídrico Nacional contempla proyectos de tecnificación de riego, reciclaje de agua, nuevas fuentes de agua para ciudades, esquemas de financiamiento con diversos candados y auditorías, plantas de tratamiento, entre varios retos.

Sostiene que el agua es "derecho humano" y atenta la seguridad nacional

“¡El agua no es una mercancía! El agua es un derecho humano. El agua es un asunto de seguridad nacional, no puede ser librado a las fuerzas del mercado. La seguridad nacional y los derechos humanos no pueden ser regulados exclusivamente por la oferta y la demanda… La agricultura en México consume el 76% del agua, lo trágico es que de éste aproximadamente la mitad no produce un kilo de comida porque es agua que se pierde en canales que están en mal estado, que se evaporan, que se pierden en sistemas de riego que son los mismos que se inventaron hace diez mil años que se inventó la agricultura. No podemos seguir aceptándolo”, detalló el funcionario federal.

Urge concluir con el ordenamiento de las concesiones de pozos de agua, habría 15 mil pozos ilegales.

“Necesitan renovarse, el 70% son ineficientes y están consumiendo muchísima más energía de la que deberían consumir y es parte importante, central de este foro y trabajo. El riego agrícola utiliza más de las tres cuartas partes del agua disponible en este país. Sin embargo, el 40% de esta agua es extraída por aguas subterráneas y según datos de la CFE se estima que hay aproximadamente 15 mil pozos sin una concesión de agua”, destacó el diputado federal Armando Fernández Samaniego.

En el foro donde estuvieron presentes los gobernadores de Querétaro y de Jalisco se hizo un llamado a que se respeten los acuerdos para evitar que el Lago de Chapala baje su nivel y también que se reconsidere la construcción del acueducto desde la Presa Solís hacia Guanajuato porque se argumenta que estaría en riesgo la supervivencia del mayor vaso lacustre de México.