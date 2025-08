Monterrey inicia la operación de KIGO, la nueva forma de pagar parquímetros desde el celular

Hoy entró en vigor el nuevo sistema de parquímetros en Monterrey, que se regirá a través de una aplicación virtual llamada “Kigo”. Tras encabezar una Sesión de Cabildo Extraordinaria, el alcalde Adrián de la Garza y el Tesorero municipal, Antonio Martínez, detallaron la forma en que se administrará ahora el espacio público de la ciudad que se utiliza para estacionarse.

Desde este jueves, un total de ocho mil 300 cajones en la zona centro se podrán utilizar sin necesidad de depositar monedas en el parquímetro de reloj. Tampoco se sustituirán éstos dispositivos por otros, ya que el sistema es totalmente virtual.

La cuota de ocho pesos por hora se pagará en la aplicación para teléfonos celulares de la plataforma Kigo, para lo cual se tiene que descargar la APP, registrarse y proceder al pago de una, dos o las horas que requiera, incluso pueden añadir tiempo desde el lugar donde se encuentre el usuario.

Esta forma de cobro aplicará en miles de puntos en la entidad. FOTO: gobierno de Monterrey

¿Y si no puedes pagar el parquímetro por aplicación?

Si por cualquier motivo el conductor no puede contar con la aplicación, el pago puede realizarse en efectivo en alguno de los 200 establecimientos adheridos, lo único que el interesado debe hacer es localizar el negocio que cuente con el anuncio con una “R” de Regio Parking y dictar las placas a quien atiende y proceder al pago.

De igual forma, si se tiene la aplicación, el pago se puede realizar a través de mensaje de texto dentro de la plataforma. El secretario de Finanzas de Monterrey, Antonio Martínez, comentó que por lo pronto este sistema opera para más de ocho mil espacios de estacionamiento exclusivamente en el primer cuadro.

En una segunda etapa se incluirán otros tres mil 700 nuevos cajones en la zona Tec y otros puntos. Habrá una tercera etapa que será hasta el próximo año y se anunciará con tiempo cuáles zonas abarcará. También adelantó que en breve se ampliarán a otros 100 negocios los que recibirán el pago en efectivo del estacionamiento.

Ninguno de estos puntos quedará sin señalizar. FOTO: gobierno de Monterrey.

¿Por qué cambiaron la forma de pagar los parquímetros en Monterrey?

El tesorero recordó que la modernización de parquímetros tendrá múltiples beneficios. Dentro de estos mención que este programa permite actualizar la tarifa de estos puntos, la cual no había sido tocado en 25 años y también se añade tecnología para mejorar el servicio que tiene más de 80 años.

“Hay que recordar de manera enfática a dónde se van a destinar los recursos adicionales que se van a obtener, que es el mejoramiento de la vía pública y hay un compromiso que hizo la administración para mejorar la accesibilidad, a través de un programa que se llama Espacio para Todos, que se anunciará próximamente”, explicó.

El proyecto incluye ampliación de banquetas, mejoramiento de plazas, parques e infraestructura vial. Añadió que no se tendrán zonas de parquímetros sin señalizar. Por eso pidió no dejarse engañar, no hay manera que alguien más pague el estacionamiento como antes hacían los llamados franeleros.

Además, mencionó que los 35 inspectores de parquímetros estarán apostados en el Centro para apoyar a los automovilistas y explicarles cómo descargar la aplicación Kigo y cómo usarla. Quienes la descarguen por primera vez tendrán tres horas gratis para el uso del cajón de estacionamiento.

El alcalde invitó a los interesados a acercarse al municipio para trabajar en el área de parquímetros ya que se contempla contratar más inspectores. Con respecto a las afectaciones a las capuchas de los parquímetros de reloj, enfatizaron que la ciudad está en constante vigilancia, así que solicitaron a quienes busquen dañar el patrimonio público a abstenerse ya que serán sancionados conforme a derecho, independientemente de que la Administración cuente con tótems o capuchas de repuesto.