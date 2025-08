Madre buscadora lleva 7 años buscando a su hijo desaparecido en Altamira

Pese a que han transcurrido siete años desde la desaparición de su hijo Ricardo Guadalupe Méndez Zavala, quien contaba con 27 años cuando 2018 se le vio por última vez en el municipio de Altamira, la madre buscadora Martina Zavala Martínez reiteró su compromiso de continuar la pesquisa aunque no tenga el apoyo total de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Dijo que varios indicios que ha logrado localizar ella misma con su esfuerzo y recursos los ha llevado a las autoridades estatales, sin embargo ni así se le busca a su hijo que hoy tendría 35 años de edad.

Advirtió que sabe que hay una evidencia de que su hijo había sido detenido en la colonia Del Pueblo de Tampico, algo que supo se publicó en redes sociales, pero detectando que su desaparición ocurrió realmente en el municipio de Altamira, sin embargo como se apunta la Fiscalía General de Justicia poco o nada hace por localizarlo.

"Él era pintor, me ayuda porque entonces yo tenía una tienda y él me ayudaba, pero a partir de que esto sucedió pues todo se me vino abajo, todo lo que yo tenía yo me lo fui gastando, buscando y eso, y pues hasta ahorita me quedé sin nada; supuestamente él había sido detenido por 'sospechoso' decía la publicación, supuestamente, ahí en la colonia Del Pueblo (ocurrió), lo que no fue cierto, mi hijo desapareció en la Divisoria (límites de Tampico y Altamira)", precisó.

"Toda esa información yo la estuve buscando, de hecho todo lo que hay en la carpeta es información que yo he buscado y la he llevado, pero a partir de ahí pues no sé ha hecho nada, yo llevé mucha información para que lo buscaran de inmediato, llevé conversaciones de las personas que platicaron con él y hasta ahorita pues no (hay nada), la FGJ está de brazos cruzados, de hecho les pedí que investigaran quién había publicado, ya 7 años y apenas ahorita están empezando a investigar, 7 años han pasado, no se me hicieron ni el registro de llamadas, nada", completó.