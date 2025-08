Isaac Hernández: “El escenario es libertad absoluta”

Isaac Eleazar Hernández Fernández, bailarín mexicano de talla internacional, no solo conquista escenarios de renombre mundial, también rompe paradigmas desde su historia de vida: autodidacta, criado en una familia de artistas en Guadalajara, y convertido en un referente del ballet contemporáneo.

En entrevista con Javier Solórzano en el programa de El Referente de la Noche, en Heraldo Televisión, Isaac Hernández reflexionó con franqueza y profundidad sobre su trayectoria, su relación con el arte, los retos de la infancia y el papel de las familias en la formación de los artistas.

Estoy muy contento de la respuesta de los medios, del apoyo. Es importante para mí que el ballet llegue a la mayor cantidad de gente posible", expresó con gratitu Isaac Hernández.

En la cima del ballet

Tiene todo para ser una potencia cultural y económica, pero seguimos sin explotar ese potencial al máximo. Foto: Heraldo de México

La libertad de bailar: cuando el cuerpo interpreta la música

Isaac dijo que comenzó su formación en el patio de su casa, bajo el sol y con la misma música todos los días. Mientras sus hermanos jugaban, él se disciplinaba en el arte del movimiento.

Mis padres no creían en el sistema de educación pública. Querían una alternativa. Mi papá decía: ‘los van a hacer tontos’. Ellos creían que cada persona tiene talentos únicos que hay que formar desde pequeños”.

A los ocho años dejó por primera vez su hogar para competir en República Dominicana. A los 13, su vida cambió para siempre cuando se trasladó a Filadelfia para continuar su formación profesional. Aunque rechazó una beca de la Ópera de París, años después debutaría como bailarín invitado en ese mismo escenario.

Curiosamente, la directora que se escandalizó por mi negativa inicial terminó viéndome bailar ahí”, contó Isaac Hernández.

Del taekwondo al ballet: disciplina y estrategia

Aunque el ballet fue su camino definitivo, Isaac también practicó taekwondo en su infancia, una experiencia que considera determinante.

Las competencias eran un ejercicio psicológico extraordinario, como un partido de ajedrez. Me enseñaron dominio propio y pensamiento estratégico”, Isaac Hernández.

Esas habilidades se trasladaron a su vida en la danza. Hoy, sobre el escenario, logra una conexión física y emocional que lo eleva. “Cuando logré dominar mi técnica y encontré cierta madurez, sentí una libertad absoluta. Eso es lo que me da miedo perder. Poder fisicalizar la música con precisión, darle sentido emocional al movimiento, es adictivo”.

De México al mundo: sueños compartidos

Desde los teatros de Rusia hasta el Metropolitan de Nueva York, Isaac ha recorrido el mundo. Su hermana Emilia fue pieza clave durante su estancia en Filadelfia. “Al principio era mi chaperón, pero después de dos años, yo también era su apoyo. Forjamos una amistad más allá de ser hermanos, con el gusto compartido por ayudar y por el arte”. Agregó que esa complicidad familiar se entrelaza con la nostalgia por México.

Siempre lo veo con una mezcla de frustración y optimismo. Tiene todo para ser una potencia cultural y económica, pero seguimos sin explotar ese potencial al máximo. ¿Por qué? Aún no lo sé”, Isaac Hernández.

A pesar de los sacrificios y las exigencias de su carrera, Isaac nunca ha perdido de vista su propósito. “La primera vez que interpreté a Lenski en Onegin, me disparan, caigo al suelo y ahí supe: quiero volver a vivir esto. Es extraordinario”.

Las industrias culturales en México enfrentan mucha precariedad. Foto: Heraldo de México

En otro momento, recuerda su debut en el Lago de los Cisnes en el MET. “Cuando me cargaron en hombros y vi el teatro lleno, sentí como ese niño de ocho años que empezó en el patio. Fue muy especial. Como decimos en México: de aquí soy, no me voy a mover”.

Mensaje a los padres: dejar volar sin cortar alas

Sobre qué decirles a los padres que temen que sus hijos se dediquen al arte, fue claro: “Entiendo sus preocupaciones. Las industrias culturales en México enfrentan mucha precariedad. Pero hay tanta adversidad allá afuera, que lo último que necesitamos es encontrarla también en casa”.