“Está en shock”: Julio César Chávez Jr ya habló con su papá tras su detención en EU, esto fue lo que le dijo

Julio César Chávez logró posicionarse en el centro de la conversación en plataformas digitales debido a que dio a conocer que ya tuvo contacto con su hijo, Julio César Chávez Jr, quien está a pocos días de cumplir un mes detenido en Estados Unidos en espera de ser deportado a México por sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa, sin embargo, “El Gran Campeón Mexicano”, reiteró que confía en que “El Junior” saldrá bien librado de esta desafortunada situación legal por la que se encuentra atravesando pues afirma que su heredero no es ningún delincuente.

Estas nuevas declaraciones de Julio César Chávez fueron vertidas durante un breve encuentro que sostuvo con un grupo de periodistas durante su arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y tal como acostumbra, el icónico exboxeador se mostró abierto a contestar todas las preguntas que le hicieron, incluyendo las relacionadas con la situación legal de “El Junior”, quien se encuentra detenido en Estados Unidos y al respecto, señaló que su hijo se encuentra en shock pues no se explica por qué es que lo vinculan con El Cartel de Sinaloa y por qué es catalogado como una amenaza para la seguridad pública.

Julio César Chávez Jr se encuentra detenido en EU desde el pasado 2 de julio. Foto: IG: jcchavezjr

“He hablado con mi hijo y pues está en shock, no es explica dice, ‘¿cómo me acusan de todo esto apa’?’”, expresó Julio César Chávez, quien agregó a su comentario que se encuentra tranquilo y confía en que su hijo saldrá bien librado de esta situación pues asegura que su heredero no es ningún delincuente.

“Estoy tranquilo porque mi hijo es inocente, todo se va a arreglar, lo único que les puedo decir es que todo va bien, todo se va a aclarar, las autoridades están haciendo su trabajo, mi hijo es inocente, no es delincuente, no trafica armas, no trafica drogas, todo es mentira y se va a probar con hechos”, finalizó Julio César Chávez.

¿Dónde está Julio César Chávez Jr y cuándo será deportado a México?

La detención de Julio César Chávez Jr ocurrió el pasado 2 de julio en California por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido al vencimiento de su visa, lo que quiere decir que estaba de forma ilegal en territorio norteamericano por lo que se informó que será deportado a territorio mexicano a través de un proceso denominado “deportación acelerada”, el cual, todavía no se ha completado y mientras esto ocurre el boxeador se encuentra resguardado en un centro de detención de Texas, según informó su representante legal, Michael Goldstein.

El boxeador es señalado de pertenecer al Cartel de Sinaloa. Foto: IG: jcchavezjr

En adición a esta situación, “El Junior” fue catalogado como una amenaza para la seguridad pública por supuestamente ser un miembro activo del Cartel de Sinaloa, además, se informó que una vez que su deportación sea consumada, será entregado a las autoridades mexicanas pues tiene una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Pese a que todavía no se sabe exactamente cuándo se llevará a cabo la deportación de Julio César Chávez Jr a México la Fiscalía General de la República (FGR) ya confirmó que una vez que el boxeador pise el suelo mexicano será judicializado para que pueda responder ante la justicia por los delitos que se le acusa.