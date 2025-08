Denuncian rituales con animales en cuevas del Edomex, autoridades encontraron sospechosas manchas

A través de redes sociales, el colectivo de rescate y cuidado animal Huellitas Frida denunció un supuesto ritual que se llevó a cabo con animales vivos, por lo que acusan de prácticas de maltrato animal en una cueva ubicada en el municipio de Atizapán en el Estado de México.

De acuerdo con Huellitas Frida, el pasado jueves 19 de junio cerca de las 11 am, un grupo de personas iban camino a las cuevas que se encuentran en el cerro de la Condesa, además fueron vistos y cuestionados por vecinos, la autoridad del sector respondió de manera inmediata y retiraron a los individuos de la cueva.

Al no haber cometido algún hecho señalado como delito, no pudieron detenerlos ni retirar a los animales que llevaban en cajas (gallinas, gatito y cabrito). Sin embargo, regresaron más tarde, una vez que el sol se metió, y los reportes indican que los animales fueron decapitados en una especie de ritual aunque no hay más detalles al respecto.

Esto derivó en una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de México en las cuevas del cerro de la Condesa, donde los hallazgos revelaron manchas de las que se recabaron muestras para identificar su procedencia, sin embargo, no se reportaron restos de ninguna especie animal.

Posterior a esto, el lugar fue asegurado por las autoridades correspondientes y se le solicitó a la Dirección en Seguridad Pública de Atizapán de Zaragoza para el resguardo del mismo.

Penas por maltrato animal

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el maltrato animal deriva en condenas de prisión pueden ir de seis meses a cuatro años para aquellos que causen lesiones o la muerte a un animal, además se imponen multas que oscilan entre los 150 y 300 días de salario mínimo vigente, incluso si la intención directa no fue la de matar, sino la de someter al animal a sufrimiento físico o psicológico.

La zona fue asegurada

Créditos: X/@FiscaliaEdomex

La ley no solo castiga las agresiones directas, sino que también abarca otros delitos que atentan contra la vida y la integridad de los animales, entre ellos se encuentra el abandono, que se considera un delito grave si pone en peligro inminente la vida del animal. Asimismo, la legislación prohíbe y sanciona estrictamente las prácticas sexuales con animales y cualquier tipo de mutilación innecesaria que no esté justificada por razones médicas o de bienestar animal.

LA