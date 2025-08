Dan 10 meses de prisión a sujeto que lesionó a perrito comunitario

A través de un juicio abreviado, fue sentenciado a 10 meses de prisión un sujeto identificado como J.E.A.A., por el delito de crueldad animal agravado, luego de que el año pasado atacó con un machete al perro “Negrito” en el municipio de Umán, provocándole una discapacidad.

El abogado René Ramírez, quien fue el encargado de llevar este caso, recordó que debido a la agresión, a “Negrito” le tuvieron que amputar la pata frontal derecha. Lamentó que fue atacado cuando estaba recostado en la terraza del predio del acusado en el fraccionamiento Piedra de Agua.

Agregó que a raíz de este hecho violento, la asociación civil Evolución Animal, dirigida por Silvia Cortés, presentó la denuncia penal correspondiente y se realizó la investigación de la mano de la Fiscalía Especializada en Delitos de Crueldad Animal.

A un año y tres meses de la agresión, con el avance de las investigaciones, el violento sujeto decidió acogerse a un procedimiento abreviado, renunciando al derecho que tiene de probar su inocencia y, de esta manera, obtener la pena mínima.

Reconocen valor de los animales

Ramírez declaró que con esta sentencia no sólo se reconoce el derecho que tienen los animales a vivir en un medio ambiente libre de violencia, sino también el valor que tienen en nuestra comunidad por simplemente ser seres sintientes.

“Cuando hablamos de que una persona arremete contra un ser como es un animal doméstico, en este caso un perro, no nada más está ejerciendo una violencia contra ese ser sintiente, sino es también una violencia contra toda la comunidad, porque esos animales son parte de nuestra comunidad, son parte del medio ambiente”, abundó.

Añadió que esta determinación de la jueza Ileana Álvarez no sólo resuelve esta situación jurídica, sino también es un pronunciamiento público de que estos hechos no pueden quedar en la total impunidad. Como parte de la sentencia, la mencionada persona no podrá volver a tener contacto con un animal, ni volver a ser propietario de otro.