Comisión Nacional de Búsqueda debe ser encabezada por una persona con perfil académico adecuado, no se debe improvisar: Lucía de los Ángeles

Lucia De Los Ángeles Díaz, Directora del colectivo Solecito de Veracruz, compartió su visión de los requisitos que debe de tener la persona que sea designada como el nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes.

En entrevista con Lupita Juárez para Noticias de la Tarde de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, señaló que el nuevo comisionado o comisionada debe de ser una persona capaz de demostrar empatía con las víctimas de desaparición, además de que deberá de contar con conocimientos adecuados para llevar a cabo sus labores de manera eficiente.

"Tiene que ser una persona que sea humanista, empática, solidaria, que pueda trabajar con víctimas, que conozca los temas forenses y de búsqueda en vida, que tenga experiencia, no se puede llegar a improvisar ahí, a aprender.", declaró Lucia De Los Ángeles Díaz.

Se mostró en contra de que una persona perteneciente a los colectivos o al grupo de las madres buscadoras llegue al puesto, pues a pesar de que si cuentan con algunos conocimientos respecto a la búsqueda de personas, aseguró que no hay nadie mejor que un experto en administración y en temas forenses para ocupar el cargo.

"Yo no tengo tantísima, digamos, confianza en eso porque la mayoría tenemos conocimientos, pero son empíricos(..) pero no, esto requiere también saber de administración, este lado académico sí es fuerte para este perfil, y por ejemplo, tener este conocimientos forenses, genéticos, todo tipo, no cualquiera", declaró Lucia De Los Ángeles Díaz.