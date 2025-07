Claudia Sheinbaum prevé firmar acuerdo de seguridad con Estados Unidos la próxima semana

El gobierno de México firmará la próxima semana el acuerdo de seguridad con Estados Unidos, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de la llamada que tuvo este jueves con el presidente Donald Trump.

Cuestionada sobre el tema, la jefa del Ejecutivo enfatizó que las negociaciones en materia de seguridad concluyeron con el gobierno estadounidense y, frente a ello, resaltó que lo único que falta es firmar dicho acuerdo.

“Estaba presente el secretario del Departamento de Estado, yo le dije: tenemos un acuerdo prácticamente para firmar, porque ya terminamos la negociación. Entonces, el presidente Trump le preguntó a Marco Rubio: ¿es así? Y Marco Rubio le dijo, sí, en efecto, es así… En las siguientes semanas, yo creo que se va a firmar ya el acuerdo. Entonces, eso resolvió cualquier tema que hubiera con relación a la seguridad.”, explicó.

Acuerdo incluirá cuatro ejes

Sheinbaum Pardo enfatizó que el acuerdo que se firmará entre ambos gobiernos incluye cuatro ejes, entre ellos el respeto a la soberanía mexicana, la confianza mutua, el respeto al territorio mexicano y la colaboración entre ambos países.



FOTO: Antonio Nava

“Y a partir de ahí ya se establece cómo trabajar conjuntamente para reducir el ingreso de precursores de fentanilo a México, cómo reducir la entrada de armas de Estados Unidos a México, cómo colaborar en la frontera norte entre nuestras áreas, cómo colaborar en temas de inteligencia, por ejemplo, información que ellos tienen que puedan proporcionar a México o que nosotros tengamos que proporcionamos a Estados Unidos”, argumentó.

En ese sentido, la mandataria federal dijo que, previo a concluir la llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, abordaron el tema de cómo evitar el consumo de drogas, mismo que también estará incluido en el acuerdo.

“Al final de la llamada hablamos nuevamente de la campaña. Me preguntó cómo creía yo que eran los impactos de la campaña. Yo le comenté que no solamente era la campaña en medios, sino lo que estamos haciendo en las escuelas, en secundarias y en preparatorias. Le interesó mucho. Y le dije que vamos ahora a una campaña no solo contra el consumo de fentanilo, sino de metanfetaminas, que es la siguiente parte de la campaña que va a iniciar en septiembre”, concluyó.

EDG