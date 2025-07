Protección Civil de Oaxaca descarta afectaciones tras sismo en Rusia

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, descartó afectaciones en las costas de Oaxaca por tsunami tras sismo en Rusia, al informar que las actividades a nivel de playa se han reanudado.

Sin embargo, el titular del órgano Manuel Maza Sánchez alertó sobre el fenómeno de mar de fondo que se dejará sentir desde San Mateo del Mar hasta Pinotepa Nacional y que provocará olas de 1.5 a 2.5 metros de altura. “Este fenómeno nada tiene que ver con los efectos del tsunami”, aclaró.

Maza Sánchez, sostuvo que se ha emitido la alerta correspondiente toda vez que se espera que este fenómeno impacte en próximas horas, esto al reiterar que tras la alerta emitida ante el tsunami no existen riesgos o afectaciones.



FOTO: Cuartoscuro

Incrementa oleaje en 35 centímetros

Precisó que el oleaje tuvo un incremento mínimo es decir 35 centímetros “ no hay consecuencias por efecto de sismo en nuestro país, no hay hasta momento ninguna situación de riesgo; el punto de mayor interés era el puerto de Salina Cruz , pero no se registró ninguna situación de riesgo”.

El funcionario estatal aseguró que desde ayer martes 29, tras oficializarse el fenómeno del tsunami, se informó no solo a organizaciones de pescadores sino a todos los prestadores de servicios, quienes tomaron las precauciones correspondientes durante la mañana de este miércoles toda vez que este suceso ingresaría a las costas de Oaxaca al rededor de las 6:56 de la mañana.

Edg