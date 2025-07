Madres y padres de desaparecidos comparecen en el Senado como aspirantes al Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda

Madres, padres y hermanos de personas desaparecidas comparecieron en comisiones del Senado de la República como aspirantes a formar parte del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda del Gobierno Federal.

Este día, en las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos, arrancó el primero de tres días comparecencias para las personas que buscan un espacio en dicho Consejo, y se comenzó con los padres y madres con familiares desaparecidos.

Los familiares de desaparecidos coincidieron en que hay omisiones y nulo trabajo de las fiscalías y ministerios públicos para ayudar a buscar a los desaparecidos. Incluso madres y padres se vieron obligados a estudiar derechos para continuar con sus búsquedas.

Una de las mujeres que compareció es Araceli Magdalena Rodríguez Nava, de 62 años de edad y originaria de Ixtapaluca, Estado de México. Su hijo Luis Ángel León desapareció en el 2009 cuando se encontraba asignado a un operativo en Zitácuaro, Michoacán, como policía Federal.

Araceli aseguró que la omisión de los ministerios públicos y las fiscalías por la desaparición de su hijo la obligaron a estudiar, ya que cuando ocurrió la desaparición tenía solo la primaria y ahora cuenta ya con una maestría en derecho penal, además de dedicarse a ser defensora de derechos humanos y activista.

También compareció Francisco Javier Espinosa Granados, quien lleva 18 años buscando a su hijo Francisco Javier Espinosa, secuestrado el 24 de abril de 2007 mientras laboraba en el antro Maverick en Aguascalientes.

Otra compareciente fue María Isabel Cruz Bernal, de 56 años de edad y originaria de Culiacán, Sinaloa. Su hijo, Yosimar García Cruz, fue secuestrado en 2017 frente a los ojos de su otro hijo.

Su aspiración es que se construya un México donde la dignidad y derechos de todas las personas sea una realidad. Actualmente estudia derechos y una licenciatura en criminalistica, además de ser estilista profesional.

"Me pude haber quedado en casa llorando mi tragedia o culpando siempre al gobierno, pero no, esa no es mi misión. Sé que nuestro país nos necesita a todos de pie y unidos para sacarlo de este flagelo", aseveró.