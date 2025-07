Jahir tenía 19 años, murió ahogado en la playa de Mazatlán ante la mirada de su madre y su novia

Un joden de tan solo 19 años de edad identificado como Jaime Jahir perdió la vida la tarde del pasado lunes 28 de julio en la playa de Mazatlán, Sinaloa donde se ahogó tras no poder regresar a la orilla, además, su cuerpo estuvo perdido durante varias horas y lo que más conmoción provocó es que se dio a conocer que el joven falleció ante la mirada desesperada de su madre y de su novia, quienes no pudieron hacer nada para evitar la tragedia.

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, el joven de 19 años de edad, quien vivía en la colonia Francisco Villa de Mazatlán acudió a la playa ubicada frente al Hotel Caroline acompañado de familiares y amigos y trascendió que pese a que se había colocado una bandera roja que indicaba que las condiciones del mar no eran las adecuadas para bañistas decidió meterse al mar, sin embargo, no contaba con que sería arrastrado por una corriente que le impidió regresar a la orilla y fue así como perdió la vida ahogado, como se dijo antes, la dramática escena fue presenciada por su madre y su novia, quienes no pudieron hacer nada para rescatar al adolescente.

Jaime Jair tenía tan solo 19 años de edad. Foto: FB: Cetis 127 oficial

Cuerpo de Jahir sorprende a bañistas

Luego de dar aviso a las autoridades de lo sucedido, elementos de Protección Civil y de otras corporaciones de seguridad marítima desplegaron un intenso operativo para tratar de localizar a Jaime Jair, sin embargo, la búsqueda se suspendió entrada la noche, no obstante, fue durante las primeras horas del martes 29 de julio cuando se reportó que el cuerpo de una persona flotando en las cercanías de la playa, lo cual, sorprendió a distintos bañistas, quienes dieron aviso a las autoridades de lo sucedido y fue así como se logró rescatar el cuerpo del joven, el cual, fue reconocido por sus familiares.

Tras la recuperación del cuerpo de Jahir, elementos de la Fiscalía de Sinaloa se encargaron de trasladarlo al antiteatro correspondiente para someterlo a los estudios de rigor y así poder determinar la causa exacta de su fallecimiento para posteriormente entregar sus restos a sus familiares.

El cuerpo de Jahir fue recuperado hasta la mañana del martes 19 de julio. Foto: FB: Noticias en Código

Muerte de Jahir divide opiniones y genera polémica

El fallecimiento de Jaime Jahir originó todo tipo de opiniones en plataformas digitales pues se puso sobre la palestra la importancia de respetar las indicaciones de Protección Civil, además, según reportes recogidos por medios locales, los familiares del joven de 19 años señalaron que solicitaron la ayuda de salvavidas cuando el adolescente se estaba ahogando, sin embargo, se habrían negado a ofrecerle auxilio, por lo que se pide se investigue esta situación.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades estatales de Sinaloa iniciaron una investigación en torno al fallecimiento de Jaime Jahir en la playa de Mazatlán, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando difundan algún reporte detallado con lo que se sabe en torno a este mediático caso.