Esteban Villegas, el gobernador que desafina: entre espectáculos y declaraciones desafortunadas

En plena celebración de la Feria Nacional de Durango, un evento que, a pesar de su nombre, tiene un enfoque casi exclusivo en la capital del estado, el gobernador Esteban Alejandro Villegas Villarreal decidió subir al escenario y tomar el micrófono no para dirigir un mensaje a la ciudadanía, sino para intentar cantar.

La escena, lejos de conectar con el público o aportar algo sustancial al evento, se volvió una muestra más de una tendencia que comienza a caracterizar su administración: el protagonismo sin contenido, las formas sin fondo.

Villegas Villarreal, médico de profesión y exalcalde de Durango, ha intentado posicionarse como una figura cercana, incluso simpática, pero su estilo desenfadado ha terminado por costarle credibilidad. El episodio del canto desafinado no es aislado, se suma a una serie de actitudes y declaraciones que dejan ver una desconexión entre el papel institucional que representa y las formas en que lo desempeña.

El gobernador fue captado mientras intentaba cantar en un evento público. FOTO: Cortesía

El funcionario fue criticado por su actitud ante la presidenta de México

Un caso especialmente recordado ocurrió el 16 de enero en la Ciudad de México, cuando, en un acto público, Villegas sujetó de manera poco cortés a la presidenta Claudia Sheinbaum, en un gesto que fue ampliamente criticado por su falta de tacto y posible connotación misógina. En lugar de ofrecer una disculpa clara, el gobernador optó por un discurso irónico:

“Soy famoso, famoso, en todo el país me conocen”, dijo, tratando de justificar su comportamiento. Agregó que “no hay publicidad mala” y que lo ocurrido fue, en sus palabras, “una distinción” después de su actitud con la presidenta, porque le dieron la palabra en el encuentro.

A su lado, Leticia Herrera, alcaldesa de Gómez Palacio, parecía tomarlo todo con ligereza, riendo mientras él intentaba convertir un acto cuestionable en un momento anecdótico. Más allá del humor forzado, lo que queda claro es que el gobernador no termina de comprender el peso simbólico y real de sus palabras y acciones.

El gobernador ha sido criticado por su actuar frente al poder. FOTO: Archivo.

El gobernador ha sido señalado por no buscar consensos para Durango

Pero la desafinación no ha sido únicamente en lo protocolario. También en el terreno político ha mostrado un estilo confrontativo e imprudente. A inicios de julio de este año, durante un encuentro con campesinos en la sierra de Durango, Villegas no solo retomó el tema de los recursos hídricos —una cuestión sensible para la región—, sino que lo hizo de manera provocadora.

Afirmó que consideraba la posibilidad de imponer un impuesto a los estados que utilizan el agua del río Nazas, entre ellos Sinaloa, Chihuahua y Coahuila, señalando que Durango asume los costos de los incendios forestales sin recibir respaldo suficiente. Y fue más allá.

En referencia a los gobiernos municipales y al panorama electoral, lanzó un comentario que sintetiza su estilo: “los de Morena me la pelan”. La frase, además de vulgar, denota una actitud beligerante que no corresponde con la investidura gubernamental. Añadió con tono de reto: “Aquí sí hay patrón. Aquí sí hay quien opere. Y no me arrugo”.

Ese tipo de declaraciones, en un contexto donde el respeto institucional es más necesario que nunca, deja en evidencia una falta de visión estratégica. El gobernador parece más enfocado en marcar territorio político que en construir consensos o generar políticas públicas de largo alcance.

A mitad de su mandato, Esteban Villegas Villarreal aún no ha logrado consolidarse por sus acciones de gobierno. Su gestión, al menos hasta ahora, ha estado más marcada por episodios de protagonismo, declaraciones polémicas y espectáculos improvisados que por resultados concretos o avances sustanciales.