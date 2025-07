"Desde las rejas más frías", Alex Marín reaparece en redes a dos meses de su detención con emotivo mensaje

Pese a que Alex Marín se encuentra en prisión preventiva acusado de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, el polémico productor de contenido para adultos ha logrado arreglárselas para seguir activo en sus redes sociales y gracias a ello la tarde del martes 29 de julio pudo enviarle un conmovedor mensaje a su hija menor, con el cual, logró posicionarse en la parte alta de las listas de tendencias de las principales plataformas digitales.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde se compartió el mensaje que Alex Marín le envió a su hija menor llamada Jade con motivo de su cumpleaños y en dicho texto, el controversial productor de contenido para adultos también exhibió que no puede ver a su heredera por problemas con la madre de la menor, la también actriz, Giselle Montes.

Alex Marín se encuentra en prisión preventiva. Foto: IG: alexmarinmex

Así fue el mensaje que Alex Marín le envió a su hija desde prisión

“Feliz cumpleaños mi hermosa Jade, me duele mucho mi corazón desde las rejas más frías y con mucho pesar me duele mi alma, sé que este cumpleaños jamás podré recuperarlo, pero le pido a Dios que algún día tu mami me permita estar a tu lado, jamás olvidaré el día que naciste, fue algo maravilloso, recuerdo cada segundo tan hermoso, no te preocupes mi niña hermosa, a veces los papás se pelean y pues los hijos son los que pagan los platos rotos. Te amo muchísimo y te deseo muchos muchos cumpleaños más y que estés muy feliz, lo más importante en esta vida es ser feliz. Te ama tu papá, tu único papá”, fue el texto que Alex Marín escribió para su heredera.

Noticias Relacionadas Así se vio la llegada del tsunami a las playas de Mazatlán en Sinaloa tras terremoto en Rusia | VIDEO

Como era de esperarse, la publicación realizada en el perfil de Alex Marín originó un gran revuelo en plataformas digitales, la cual, resultó polémica por distintos motivos, pues hubo quien se cuestionó si el productor tenía acceso a internet en prisión y otros más realizaron fuertes comentarios en torno a la vida familiar del también actor y empresario, los cuales, dieron pie a un intenso debate entre sus seguidores y detractores.

¿Cuál es la situación legal de Alex Marín?

Como se dijo antes, Alex Marín está señalado de presuntamente haber cometido el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual y de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Jalisco, la víctima del productor sería una menor de 16 años de edad, con quien sostenía una relación y a quién habría obligado a sostener encuentros íntimos con otras personas a cambio de dinero.

Tras su detención, Alex Marín fue vinculado a proceso y el juez a cargo del caso determinó imponerle prisión preventiva al productor por un plazo de dos años o el tiempo que dure el proceso, asimismo, se señaló que se otorgaron cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.