¿Ya empezó la canícula en Chiapas? Esto dice Protección Civil

Aunque algunos modelos meteorológicos han mostrado una ligera disminución en las precipitaciones en los últimos días, la canícula aún no ha iniciado formalmente en Chiapas, informó Beatriz Montano, meteoróloga de la Secretaría de Protección Civil del Estado. Indicó que este fenómeno no tiene una fecha fija de inicio ni de término, y que no implica necesariamente temperaturas extremas, sino una reducción temporal de las lluvias dentro de la temporada más lluviosa del año.

La canícula se caracteriza por la disminución de lluvias, y no por un incremento en las temperaturas, aunque sí suelen mantenerse en niveles altos, particularmente en regiones como el Soconusco, la costa y el norte del estado. Se prevén temperaturas máximas que oscilen entre 35 y 40 grados Celsius, sin superar los picos que ya se registraron a inicios de año. Por ejemplo en marzo se alcanzó hasta los 42 grados Celsius en Tuxtla Gutiérrez.

Las altas temperaturas llegarán muy pronto. Foto: Archivo

¿Qué es la canícula?

La canícula es un fenómeno climático que se presenta durante el verano, caracterizado por una disminución temporal de las lluvias en medio de la temporada más húmeda del año. En México, suele ocurrir entre julio y agosto, aunque su duración e intensidad varían según la región. A diferencia de lo que muchos piensan, la canícula no se define por un aumento extremo de temperaturas, sino por un periodo seco que puede durar entre 15 y 45 días.

Autoridades piden extremar precauciones. Foto: Archivo

Durante este tiempo, las temperaturas pueden mantenerse elevadas, especialmente en zonas del sur y sureste del país, como Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán, alcanzando entre 35 y 40 grados Celsius. Aunque no tiene una fecha fija de inicio ni de término, su impacto puede afectar la agricultura, la salud y el suministro de agua. Es importante estar atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones para mitigar los efectos del calor y la sequía.

Mitos y realidades de la canícula

Más allá de fenómeno climático que es, la canícula cuenta con varios mitos y realidades que en muchas ocasiones desconocemos como sociedad, por tal motivo, a continuación te presentamos algunos de estos.