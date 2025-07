Verificación Edomex 2025: ¿Quiénes NO pagarán la MULTA por trámite extemporáneo?

Los automovilistas que no hayan realizado la verificación vehicular en el Estado de México a tiempo quedaron exentos del pago de multa desde el pasado 1 de julio y esta medida se mantendrá durante todo el segundo semestre del 2025, así lo dio a conocer la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alhely Rubio Arronis. ya que es parte de una estrategia con la que se busca aplicar el programa Hoy No Circula en otros municipios tanto del Valle de México, como en el Valle de Toluca.

Actualmente, cuando hay contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula aplica solamente en 18 municipios del Valle de México, pero se incluirá a Toluca, Santiago Tianguistenco, Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Zinacantepec, Amecameca, Atenco, Atlauta, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Papalotla, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Texcoco, Tlalmanalco, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tultepec, Huehuetoca, Nextlalpan y Zumpango.

“A partir del primero de julio y todo el segundo semestre de 2025 van a estar exentos de la multa quienes no hayan verificado en los últimos tres periodos anteriores, o bien, nunca han verificado”, indicó Rubio Arronis. Noticias Relacionadas Así puedes registrarte al CURSO GRATUITO de INGLÉS para entrevistas de trabajo del Gobierno de México | PASO a PASO

En el Edomex, el costo de la verificación vehicular varía dependiendo del tipo de holograma con el que se cuente y las condiciones mecánicas del automóvil, por ejemplo quienes cuentan con el holograma doble cero (“00”) el costo del trámite es de 1,131 pesos, los que cuentan con el holograma “0”, deben pagar 566 pesos, mientras que los hologramas “1” y “2”, 453 pesos. En tanto que la multa por no verificar a tiempo es de 3,394 pesos, pero quienes no la hayan realizado, no tendrán que pagarla durante todo el segundo semestre de año.

El costo de la multa es de 3,394. pesos. Foto: Cuartoscuro

Verificación en Edomex durante el segundo semestre de 2025

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente del Edomex, el calendario de verificación vehicular para el segundo semestre de 2025 quedó de la siguiente manera.

Engomado amarillo, terminación 5 o 6: Fecha límite el 30 de agosto

Engomado rosa, terminación 7 u 8: Fecha límite el 30 de septiembre

Engomado rojo, terminación 3 o 4: Fecha límite el 31 de octubre

Engomado verde, terminación 1 o 2: Fecha límite el 29 de noviembre

Engomado azul, terminación 9 o 0: Fecha límite el 31 de diciembre

Verificación segundo semestre de 2025. Foto: Gobierno Edomex

¿Cuál es la multa por verificar de manera extemporánea en el Edomex?

Como se señaló previamente, quienes no realizan la verificación vehicular a tiempo en el Edomex, deben pagar una multa de 3,394 pesos, sin embargo, las autoridades mexiquenses informaron que dicho pago quedó suspendido desde el 1 de julio y la medida permanecerá durante todo lo que resta del año.