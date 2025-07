Sheinbaum sobre Ley de Seguridad y Apoyo a la Población: "No tiene nada que ver con el espionaje"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que con la aprobación de diversas leyes ahora el Estado Mexicano tenga la capacidad de espiar o vigilar a las personas.

“Ahora, la famosa ley espía y otra vez, ahí están no sé cuántos comentócratas, no, no, es la Ley de Seguridad y Apoyo a la Población, así debería llamarse. No tiene nada que ver con el espionaje”, afirmó.