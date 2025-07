Menos accidentes, más ciclistas: esta es la verdadera tendencia en la CDMX sobre siniestros según la Semovi

En días recientes se ha dado a conocer un supuesto incremento del 150 por ciento en cuanto a los hechos de tránsito en los cuales se han visto involucrados los ciclistas de la Ciudad de México durante los últimos dos años. No obstante, la cifra no es correcta, ya que con relación a ese periodo de tiempo, la cifra ha ido en decremento de más del seis por ciento, de acuerdo con las emisiones del Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

Los datos ofrecidos por la Semovi indican solamente hechos que terminaron con algún lesionado, por lo que hay una cifra negra que no se conoce, debido a que no todos los siniestros terminan con alguna persona herida, ni con una denuncia ante un Juzgado Cívico o Ministerio Público. No obstante, la cifra ofrecida por las instituciones locales permite tener un acercamiento al fenómeno.

Donde sí se presenta un fenómeno similar es si se comparan los números de 2020 y de 2024. El incremento de siniestros con usuarios de bicicletas involucrados en accidentes en cuatro años sería de 55.45 por ciento, aunque durante una de estas etapas se tenía presente la contingencia sanitaria derivada de la Covid-19; es decir, la mayor parte de la ciudadanía se encontraba guardando un periodo de cuarentena en la capital. Esto redujo la cantidad de viajes ciclistas y, por lo tanto, los hechos de tránsito en los que estuvieron involucrados. A continuación la variación entre porcentajes entre cada año.

Un incremento entre 2020 y 2021 de 50.14 por ciento.

Un incremento entre 2021 y 2022 del 11.19 por ciento.

Un decremento entre 2022 y 2023 del 5.57 por ciento.

Un decremento entre 2023 y 2024 del 1.38 por ciento.

La línea verde indica el total de los hechos de tránsito en los que están involucrados los ciclistas. FOTO: Semovi.

Los periodos que deberían de compararse para tener una idea más certera del incremento de accidentes entre usuarios de la bicicleta es el de 2021 con el de 2024, debido a que en marzo de hace cuatro años se comenzaron a aplicar las vacunas contra el coronavirus, lo cual provocó que se levantara la alerta sanitaria y se normalizara el tránsito en la CDMX.

Entre ambas etapas, el aumento total en cuanto a los siniestros en bici fueron de un total de 3.53 por ciento. Esto está muy por debajo del 150 por ciento que se reportó en algunos sitios de noticias.

¿Cuánto han incrementado los accidentes ciclistas en la Ciudad de México?

Si bien los hechos de tránsito con ciclistas involucrados han aumentado desde 2020, estas cifras han tenido un retroceso en los últimos tres periodos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad. Un factor importante para el avance de los siniestros entre 2020 y 2021 se tuvo por la cuarentena obligatoria en la CDMX por Covid-19.

En 2020 resultaron lesionados 1374 ciclistas en diversos hechos de tránsito en la CDMX.

En 2021 resultaron lesionados 2063 ciclistas en diversos hechos de tránsito en la CDMX.

En 2022 resultaron lesionados 2294 ciclistas en diversos hechos de tránsito en la CDMX.

En 2023 resultaron lesionados 2166 ciclistas en diversos hechos de tránsito en la CDMX.

En 2024 resultaron lesionados 2136 ciclistas en diversos hechos de tránsito en la CDMX.

Por cada ciclista que choca solo, hay 2 que son golpeados por un automotor

Sobre quién es el mayor causante de lesiones para los usuarios de la movilidad activa, los datos de la Semovi permiten apuntar los siguientes datos

Tres mil 183 personas en bicicleta fueron lesionadas por un vehículo automotor entre enero de 2023 y marzo de 2025. Es decir, hay un promedio de 2.6 víctimas diarias.

fueron lesionadas por un entre enero de 2023 y marzo de 2025. Es decir, hay un promedio de 2.6 víctimas diarias. Mil 649 usuarios de bicicletas resultaron lesionados por algún hecho considerado por la Semovi como caída ciclista. Es decir, hay un promedio de 1.3 víctimas diarias que se hieren sin que ningún otro vehículo esté involucrado.

Es decir, por cada lesión que se ocasiona el ciclista sin ninguna otra unidad implicada, hay dos en las cuales está sujeto un automotor como parte de la ecuación. Este tipo de movilidad permite actuar a favor del medio ambiente. FOTO: Freepik

¿Cuántos ciclistas han muerto en la CDMX?

De enero de 2019 a marzo de 2024 han muerto 120 ciclistas en la Ciudad de México. La mayoría de ellos ha tenido un desenlace fatal debido a algún incidente con un automotor involucrado. Si bien la Semovi no tiene datos específicos sobre el tipo de vehículo que estaría implicado en estos fallecimientos entre 2019 y 2021, las siguientes emisiones del Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de la CDMX consigna esa información.

Se esta manera se puede determinar que los 68 fallecimientos ciclistas registrados en 2022, 2023, 2024 y el primer trimestre de 2025 tuvieron como componente primordial, la presencia de un automóvil.

10 autobuses de pasajeros acabaron con la vida de un ciclista entre 2022 y 2025.

16 vehículos livianos estuvieron involucrados en una muerte ciclista entre 2022 y 2025

28 vehículos de carga fueron identificados como componente en alguna muerte ciclista entre 2022 y 2025.

Una unidad de Metrobús fue implicada en una muerte ciclista en 2022.

Cuatro unidades de microbús habrían acabado con la vida de usuarios de bicicletas entre 2022 y 2025.

Un taxi fue ligado a la muerte de un ciclista en 2022.

Dos motocicletas estuvieron involucradas en fallecimientos ciclistas en los tres años analizados.

Un ciclista murió por una colisión ante un objeto fijo en 2023.

Cuatro ciclistas perdieron la vida en un hecho donde no hubo otro vehículo involucrado, dos de ellos en 2022 y el resto en 2024.

Un vehículo sin identificar estuvo ligado a la muerte de un usuario de bicicleta en 2024.

A diario se realizan más de 450 mil viajes a bordo de una bicicleta. FOTO: Freepik

De estas 68 muertes, solamente cinco tuvieron como característica que el usuario de bicicleta no se impactó contra ningún vehículo, una más se dio contra una unidad que no fue reconocida.

Los datos contrastan con los datos de viajes diarios, ya que la Semovi reportaba en 2018 que la cifra se encontraba en más de 267 mil traslados diarios, mientras que en 2025 se ha llegado a los 456 mil 892; es decir, la ciudad está cerca de duplicar la cantidad de recorridos que se hacen al día, pero está lejos de hacer lo mismo con la cifra tanto de accidentes como de fallecidos. Si se toman en cuenta los hechos de tránsito diarios, así como la cantidad de traslados al día, se tiene que la taza de supervivencia de los ciclistas supera al 99 por ciento. Esto solo deja como conclusión que la bicicleta es el vehículo con menos accidentes al día.

