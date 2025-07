“Me vas a dejar sin nada”: filtran VIDEO inédito de José Luis, el instructor de crossfit abatido en un gimnasio de San Juan de Aragón

El pasado martes 1 de julio, un instructor de crossfit identificado como José Luis Franco Juárez regresó a su antiguo centro de trabajo, un gimnasio de la colonia San Juan de Aragón de la alcaldía Gustavo A. Madero, para exigir una indemnización de 600,000 pesos por supuesto despido injustificado y para ello tomó como rehén a un empleado del lugar al que amagaba con matar con un arma de fuego que portaba, sin embargo, la situación se le salió de las manos y luego de haber agredido a un elemento de la policía fue abatido, tras su muerte se difundió un video donde aseguraba que perdería todo si se quedaba sin empleo.

Como se dijo antes, estos hechos ocurrieron la mañana del martes 1 de julio al interior de un gimnasio ubicado dentro del Centro Pastoral de Atención a la Juventud de la Iglesia de San Jorge en la colonia San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero y según informaron las autoridades capitalinas José Luis Franco llegó al lugar armado y amagó directamente a César Miguel “N”, uno de los instructores del lugar para exigir una indemnización de 600,000 pesos alegando que su despido fue injustificado, por lo que de inmediato personas que se encontraban en el lugar pidieron la intervención de la policía capitalina y estos al tomar conocimiento de la situación solicitaron la presencia de un negociador de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE).

La policía capitalina abatió a José Luis Franco al interior de un gimnasio de la colonia San Juan de Aragón. Foto: Cuartoscuro

Las autoridades capitalinas señalaron que, la negociación con José Luis “N” se extendió por más de una hora, sin embargo, en algún momento sus nervios y su furia incrementaron por lo que decidió agredir a balazos al negociador de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) provocándole una herida en el cuello, la cual, afortunadamente no fue mortal, no obstante, otros elementos repelieron la agresión y abatieron al hombre de 42 años que fue es originario del estado de Veracruz.

Cabe mencionar que, César Miguel "N", el rehén de José Luis Franco, fue rescatado ileso y recibió atención psicológica, mientras que el elemento de la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales (UMOE) que resultó herido recibió atención médica y se informó que ya se encuentra en recuperación pues se precisó que sus lesiones no pusieron en riesgo su vida.

Difunden video inédito de José Luis, aseguraba que su despido lo haría perder todo

El video que circula en redes sociales fue grabado por el propio José Luis y en la grabación se muestra una charla en la que es notificado de su despido, sin embargo, asegura que si le quitan su trabajo se quedaría sin nada, incluso asegura que tendría que dejar su departamento, además, señala que es militar al igual que su familia, pero no pretendía pedirles ayuda, además, también deja ver que ya había tenido problemas previos con algunas personas de la institución y hasta sugiere tener una junta para arreglar dicha situación, la cual, no se especifica.

“A mí me vas a dejar sin nada, es más, voy a tener que dejar mi departamento si tú me quitas esto porque ahorita no tengo ahorrado más que 3,000 pesos, hay quién me puede ayudar, pero no pido favores hasta el último instante, soy militar, tengo familia militar, pero no pido ayuda de ellos, ¿vale? Hasta el último instante, pero no por eso voy a salirme de aquí e irme a llorar, porque esto me ha costado y me ha costado un chin*o, créeme, porque estoy seguro que esto viene desde un problema más añejo de aquí de la institución”, se escucha decir a José Luis, quien tras su despido espero por más de dos años para regresar a exigir una indemnización de forma violenta.