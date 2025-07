INE entrega constancias de mayoría a magistrados y jueces

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó la entrega de las constancias de mayoría de votos a los magistrados de circuito y jueces de distrito que ganaron la elección judicial, entre ellas algunas ligadas a la iglesia de la Luz del Mundo.

Durante el evento donde se reunió el primer grupo de juzgadores para los cargos en magistratura y juzgados de los distrito de los circuitos judiciales uno, dos y tres correspondientes a la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que han garantizado un proceso Transparente, legal y confiable, “pero más allá de los procedimientos hemos defendido una idea que la democracia es el único camino legítimo para construir el poder público y que ese camino debe ser cada vez más amplio más incluyente y más justo hoy México”.

Juzgadores reciben su constancia

Dentro de las juzgadoras que recibieron su constancia está Eluzai Rafael Aguilar, que obtuvo 62 mil 671 votos, el 5.91% de los sufragios en el distrito judicial 4 para la especialidad penal en Jalisco, y está ligada a la iglesia de la Luz del Mundo.

Taddei Zavala dijo que este es el inicio de una nueva etapa “en la que el poder se construye desde abajo por la voz de todas, y todos una etapa en suma en la que la justicia se elige, se exige”. La consejera presidenta indicó que la reforma judicial no es un simple ajuste normativo, es una transformación sustantiva del Estado mexicano.

“Esta elección es un acto de emancipación democrática, porque ahora el pueblo no sólo elige a quien en el lo gobiernen, sino también a quienes nos juzgaran, señoras y señores, en las instalaciones del Instituto se encuentran presente las personas que asumirán cargos en magistratura y juzgados de distrito de los circuitos judiciales uno, dos y tres correspondientes a la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, quienes reciben su constancia de mayoría les decimos no han sido designados, han sido electos no representan a un sector, a una élite, sino representan la voluntad de millones de personas que anhelan una justicia más cercana, más humana, más equitativa”, indicó.

