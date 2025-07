CNTE regresa a calles de CDMX con marcha y paro nacional | RUTA y ALTERNATIVAS

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresarán este jueves 3 de julio a calles de la Ciudad de México, en donde realizarán una marcha y paro, en demanda de sus exigencias, por lo que a continuación te dejaremos las calles que se prevé que bloqueen, así como las posibles alternativas viales.

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SECCIONES 9,10,11 y 60 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 08:30 hrs.

LUGAR: Estación del Metro Chabacano Linea 2 del (STCM).

RUMBO A:

Oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Rep. de Venezuela colonia centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) en Diagonal 20 de Noviembre # 275, Colonia Obrera Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Donceles # 100 Colonia centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

Los maestros realizarán un paro de labores de 24 horas para exigir solucion a sus demandas de:

Abrogacion de la Ley del ISSSTE 2007

Devolución de los descuentos

Alto a la represión

Mesa Tripartita CNTE-SEP-ISSSTE-SEGOB.

¿Qué alternativas viales hay ante la marcha de la CNTE HOY, 3 de julio de 2025?

Lo más recomendable es no acudir a la zona del Centro Histórico en automóvil, ya que la CNTE se movilizará en calles de esa zona.

Además de la manifestación que realizará la Coordinadora de profesores, también habrá las siguientes movilizaciones:

BARZON MEXIQUENSE.

HORA: 05:00 hrs.

LUGAR: Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) en Av. Ejercito Nacional # 180 Colonia Anzures Alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

MOTIVO: Solicitan la reestructuración integral de la cartera vencida en créditos hipotecarios, con el objetivo de garantizar condiciones más justas de pago, evitar el despojo de viviendas y proteger el derecho a una vivienda digna para las familias afectadas.



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN) DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 09:30 hrs.

LUGAR: Hemiciclo a Juárez.

MOTIVO: Realizarán una expresión pública con el fin de exigir respeto a los derechos humanos y visibilizar la situación de la población migrante, así como para demandar a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que cumplan con su responsabilidad de representarlos y defender sus derechos.



COLECTIVO LIBRES Y COMBATIVAS

HORAS: 11:00 hrs.

LUGAR: Salas de Oralidad del Poder Judicial en Dr. La Vista # 114 Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Para exigir justicia para Samantha, una trabajadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que denunció hostigamiento sexual y fue despedida tras hacerlo, demandan su restitución y un castigo ejemplar para su agresor, el ex contralor de la UAM.



COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA (UAM-I).

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I) en Av. San Rafael Atlixco # 186 Colonia Leyes de Reforma 1ª Sección Alcaldía Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: Se llevarán a cabo diversas actividades político culturales para exigir el fin del genocidio contra el pueblo palestino y del imperialismo sionista en Medio Oriente.



ASAMBLEA ECOLOGISTA POPULAR

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: Senado de la República.

MOTIVO: Protesta contra el genocidio y la guerra en Palestina, en solidaridad con el pueblo palestino y en demanda del cese inmediato de la violencia, del respeto a los derechos humanos y del cumplimiento del derecho internacional humanitario.



TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PJCDMX).

HORA: Durante el día.

Lugar:

* Ciudad Judicial de la Ciudad de México en Av. Niños Heroes # 132 Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

* Juzgados Familiares de la Ciudad de México en Av. Juárez # 8 Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

* Juzgados Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Claudio Bernard # 60 Colonia Doctores Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

* Juzgados Laborales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Av. Fray Servando Teresa de Mier # 32 Colonia Centro Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

* Oficinas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Av. Patriotismo # 230 Colonia San Pedro de los Pinos Alcaldia Benito Juárez CDMX.

MOTIVO: Se convocan a fortalecer el paro laboral iniciado el pasado 29 de mayo, debido a la falta de consenso entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados frente a las propuestas oficiales, las cuales no han dado respuesta satisfactoria a sus principales demandas de aumento salarial del 5%, renovación sindical, mejores condiciones laborales y garantías contra represalias.