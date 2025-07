"Le quité la vida a mis agresores, uno por uno”: María Elena fue víctima de una agresión sexual en grupo y decidió vengarse

María Elena alias “Hello Kitty” tiene 50 años y se encuentra presa en el penal de Santa Martha, decidió vengarse de sus agresores y aniquilarlos uno por uno, en entrevista para el Podcast “Penitencia” de la activista Saskia Niño de Rivera, la mujer narra todo lo que enfrentó a lo largo de su vida hasta llegar a este lugar.

María Elena se apoda "Hello Kitty" debido a que dice que la felina siempre la ha acompañado e incluso confiesa que ella se tatuó sus crímenes con un moño alusivo a la popular gatita a diferencia de otras personas que se tatuan calaveras “aquí si no concoes a Hello Kitty, no conoces Santa Martha”.

Vivió una infancia marcada por el maltrato y abandonó, su hermano abusaba sexualmente de ella, se lo confesó a su mamá pero su primer decepción ocurrió cuando su madre decidió ignorarla, por lo que “Hello Kitty” decidió irse a vivir a las calles lejos del maltrato.

“Para mi mamá no sé si no quería aceptarlo o asimilarlo, nunca lo he sabido, lleva 7 años que falleció y siempre me he hecho la pregunta por qué prefirió dejarme ir a la calle”, admitió María Elena.

Foto: YouTube Penitencia

Compartió que vivir en la calle era muy difícil “empecé a hacer historia en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, me costó mucho por ser cuestión de calle, dedicarme a la prostitución y ser drogadicta, vives con la discriminación”.

Además siempre se preguntaba por qué su mejor opción era la calle “te preguntas dónde está tu mama, tu familia por qué siempre veía gente extraña a mi alrededor, por qué tenía abrazos de otra gente y no de mi propia familia”.

A los once años su mamá decidió meterla a un centro de rehabilitación, aunque no consumía drogas la metieron ahí debido a que vivía en la calle, conoció a su primer “pareja”, él tenía 31 años y a ella aún ni le llegaba su periodo, a los dos años se hicieron padres pero el bebé nació prematuro y falleció a causa de una golpiza que le dio su pareja.

Fue a pedir ayuda al grupo y el padrino de su pareja le ofreció su casa pero abuso de ella y la golpeó, “Hello Kitty” decidió no decirla nada a su mamá porque nunca le creía. A los 7 meses se enteró que estaba embarazada producto de esa agresión y tuvo que confesarle lo que ocurrió a su mamá quien la obligó a vivir con su violentador, a veces la golpeaba él y otras su mamá. Foto: YouTube Penitencia

Ella siguió drogándose y a los 17 años cometió su primer crimen efecto de las drogas, por lo que pisó la cárcel, asesinó a una mujer durante una pelea de un balazo.

Tras salir de prisión volvió a dedicarse a la prostitución, pero un evento cambiaría su vida, un hombre le solicitaría servicio y le ofrecería su casa para el servicio, ella por ahorrarse el hotel acepto, pero al llegar al lugar la sometieron entre cinco hombres quienes abusaron de ella, la golpearon y la mantuvieron amarrada. Logró escapar cuando uno de los delincuentes estaba drogada y ella le pidió permiso de ir al baño, acudió a las autoridades pero la discriminaron por ser sexoservidora.

Hasta que decidió contactar al periodista Jorge Garralda quien tenía un programa televisivo, cuando acudieron por la zona del lugar dieron con la casa y descubrieron que era una casa de trata de personas, sólo encontró a dos de sus agresores. A los otros dos los encontraría en la calle trabajando como sexoservidora, cuando le pidieron servicio y reconoció sus tatuajes, ahí consumaría su venganza

"Sentí muy bonito, demasiado hermoso... suspiré como que algo se desprendió de mí", relata sobre su venganza María Elena.

Fue detenida el 26 de noviembre de 2020 cuando había asesinado al último de sus agresores pero decidió no decirle a sus hijos que se encuentra en prisión. Pero no pierde la esperanza de salir y volver a ver a su familia, aunque reconoce que no le gusta la sobriedad porque ahí puede diferenciar entre el bien y mal y prefiere estar en su mundo.

"Sé que soy culpable de muchas cosas y debo pagar", afirma María Elena.

Y decidió mandarle un mensaje a sush ijos en caso de que vean la entrevista "que no piensan que en este tiempo me he olvidado de ellos, siempre están en mi pensamiento".