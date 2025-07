En dos meses prevén iniciar construcción de la Línea 4 del Cablebús, adelanta Héctor Ulises García Nieto

Héctor Ulises García Nieto, secretario de movilidad de la Ciudad de México (CDMX), detalló que prevén iniciar en un mes y medio o dos meses la construcción de Línea 4 del Cablebús, en entrevista con Blanca Becerril para Reporte H de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

“Esta línea de Cablebús una vez que inicia tarda 24 meses en su construcción, hoy tenemos una idea de construcción intensiva, ojalá podamos de reducir el tiempo de ejecución”, afirmó Héctor Ulises García Nieto.

Precisó que para su creación algunos recursos fueron otorgados por de la Federación y que otros los concretará la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, que los recursos inician la próxima semana, posteriormente se hace la licitación para comenzar con la construcción.

“Tiene un recorrido de 11.4 kilómetros, tiene 8 estaciones”, detalló Héctor Ulises García Nieto

Foto: El Heraldo de México

Refirió que este transporte correrá de las zonas altas del Ajusco y va a llegar a Ciudad Universitaria, señaló que partirá de Pedregal de San Nicolás y va a cubrir todas las zonas altas Ajusco y va a llegar a la estación del metro Ciudad Universitaria y conectará con la estación de la línea 12 del trolebús.

“Va a ser una obra magnifica, va a posibilitar que la gente que hacía hasta dos horas de trayecto lo realice en 40 minutos”, sostuvo Héctor Ulises García Nieto.

Dijo que se calcula que atenderá a 65 mil personas. Agregó que también conectará con la línea 1 del Metrobús que corre de Caminero a Indios Verdes y transporta cerca 600 mil personas al día.

“Amigable con el medio ambiente es totalmente silencioso no hay ruidos de motor no hay contaminación no es invasivo… y va a fortalecer las economías locales donde está la estación”, resaltó como los beneficios de la estación.