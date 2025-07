Acompañan a víctimas de feminicidio y a familiares

Investigaciones deficientes o estancadas, falta de necropsias, negativa para otorgar la calidad de víctima indirecta, y la salida de prisión de los responsables, son algunos de los motivos por los que las personas acuden ante el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que atienda casos de feminicidio, intento de feminicidio, homicidio doloso y lesiones calificadas.



Se trata de víctimas o familiares de estas, cansados de procedimientos engorrosos o de que las autoridades no les hacen caso, y que llegan sin esperanzas con alguna de las 33 defensoras públicas federales que están asignadas en todo el país a revisar estos asuntos.

Desde septiembre de 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió un acuerdo para que el IFDP realice de forma subsidiaria la representación jurídica de víctimas directas e indirectas de violencia feminicida.

Actualmente, 220 asuntos son atendidos por esas 33 defensoras -en calidad de asesoras jurídicas-.

Tamaulipas y Ciudad de México son las entidades con más casos vigentes ante el IFDP, con 18 cada una, les sigue Guerrero, con 14; Jalisco y Querétaro, con 13 cada una, y Quintana Roo y Veracruz, con 12 cada una, y en menor cantidad otros 23 estados, pues en Tabasco y Baja California no se ha recibido alguna solicitud.

Betzabé López Valentín, quien forma parte de esas 33 mujeres, detalló, en entrevista con El Heraldo de México, que los casos les llegan en diferentes etapas, algunos desde la investigación y otros en ejecución de sentencia.

“Ante ese estado de necesidad, ese estado de vulnerabilidad, pues solicitan que se les represente y desde el caso que puede estar en investigación, es decir, que esté el asunto porque el feminicida se haya dado a la fuga, y esté en orden de aprehensión, puede entrar ya la asesoría jurídica victimal, es decir, nosotros, y pues se hacen todas las diligencias pertinentes, actos de investigación, o sea, coadyuvamos totalmente con el Ministerio Público para poder esclarecer el hecho, por eso es que también nosotros solicitamos y requerimos mucho el área de Ciencias Forenses que propiamente tiene el Instituto porque eso nos allega de muchos datos de prueba para poder esclarecer el hecho…

“En algunos estados, hemos notado que ni siquiera existe una necropsia, entonces, pues con eso, pues no se le puede dar avance a una carpeta de investigación”, señaló López Valentín.

Este grupo ha obtenido diversos resultados, entre estos, aproximadamente cinco sentencias condenatorias para los responsables de estos delitos, detalló, y en un caso en Chiapas se logró la reclasificación del delito de homicidio a feminicidio.

López Valentín destacó la reciente sentencia de 70 años de prisión que se impuso a Jorge, un policía del Estado de México que asesinó a su novia en Puerto Vallarta cuando estaban de vacaciones.

El IFDP también representa a cinco víctimas de Miguel “C”, químico y asesino serial de Iztacalco, y quien fue encontrado muerto en el Reclusorio Oriente.

“Justo lo que buscamos no solamente es la pena para él, sino ahora es el acceso a la justicia, que se investigue más allá y obviamente las medidas de compensación, una reparación del daño a través de las comisiones (de víctimas), y el derecho a la verdad, simplemente, qué fue lo que pasó, que no se quede ahí con que ya se murió y ya no pasa nada, sino que vaya la Fiscalía más allá”, enfatizó.

Los resultados obtenidos, destacó, han generado confianza en fiscalías como la de Tamaulipas, al ver que la asesora jurídica aporta datos de prueba, aunque reconoció que en otras entidades, las autoridades ven a las defensoras como un obstáculo.

“Parece que en algunos estados somos como la piedrita en el zapato y pues ahí nos entorpecen prácticamente el proceso, nos cuesta más trabajo, pero finalmente nosotros somos de las que estamos ahí presentes”, señaló.

Con base en el acuerdo del CJF, el apoyo sólo es jurídico, aunque si es en otros ámbitos canalizan a las víctimas, por ejemplo, cuando los niños quedan en orfandad y se requiere un trámite de guardia y custodia.

“Muchas de las veces, los acompañamientos son más allá. El estar ahí con ellas (víctimas) ante la autoridad, en las audiencias obviamente, pero no dejarlas, no dejarlas, asesorarlas en todo momento, porque pues surgen muchas dudas y pues hay muchas cosas que no solamente son jurídicas”, destacó.