Se manifiestan mujeres trans para exigir justicia para Michelle Cano, quien sufrió presunta tortura por parte de policías de Naucalpan

Luego de que este fin de semana se difundió un video en redes sociales, donde Michelle Cano Hernández, mujer trans y trabajadora sexual, denunció que fue víctima de presunto abuso y tortura por parte de policías municipales de Naucalpan; este lunes un grupo de personas pertenecientes al colectivo Mujeres Trans Libres realizaron una manifestación para exigir justicia, en carriles laterales del Periférico Norte, desde donde se dirigieron hasta el Palacio Municipal.

Michelle Cano, de 34 años, aseguró que los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 26 de julio, cuando fue golpeada, torturada y amenazada, por elementos de la policía municipal, luego de que intentó defender a un joven, a quién estaban molestando.

En el video narra que los policías los subieron a la patrulla, a ella y al joven; y los llevaron atrás de unas fábricas donde fueron agredidos.

“Yo temo por mi integridad física, la de mi familia. Me decían que me tenían ubicada. Ellos, me hicieron grabar un video, antes me pusieron la pistola en la boca, en la cabeza y me apuntaban para dispararme.