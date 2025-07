Fiscalía de SLP desconoce presunto hackeo a su base de datos, pero anuncia investigación

Luego que el pasado fin de semana se propagara la información de un presunto hackeo a la base de datos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y la sustracción de datos personales de unas 73 mil cartas de no antecedentes penales, la fiscal potosina dijo desconocer si realmente existió la intromisión porque ellos no administran la página, sino el Gobierno del Estado, pero anunció la apertura de una investigación al respecto y desactivaron la plataforma como medida de prevención.

“Nosotros no tenemos un conocimiento exacto de un hackeo como tal. La página no depende totalmente de la Fiscalía; la Fiscalía solamente se encarga de realizar las actas de cartas de no antecedentes penales. Estamos trabajando sobre eso. Ahorita el protocolo es que no se está manejando el programa, y la persona puede ingresar un correo electrónico para, efecto de, luego de haber realizado el pago, nosotros expedir la carta”, expresó.

Anuncian investigación

Las autoridades anunciaron investigación al respecto. Foto: especial.

La fiscal potosina confirmó que, pese a ello, han decidido abrir una carpeta de investigación, sin especificar las acciones específicas a realizar o las líneas de investigación hacia el interior o de personas externas a la institución. “Por supuesto, es un tema muy delicado. Estamos tomando las medidas junto con Gobierno del Estado, que es el que lleva la página, para efecto de proteger los datos personales de las personas que ocurren”, indicó.

De acuerdo con la información propagada el fin de semana, el presunto hacker se identifica como “Kazu” y estaría exigiendo el pago de 6 mil dólares a cambio de no traficar con los datos personales sustraídos de la base de datos de la Fiscalía potosina de miles de potosinos.