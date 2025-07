Ellos son los 4 estudiantes con calificación perfecta en examen de la UNAM; 'transformé mi esfuerzo en un logro real' | VIDEO

Dice una de estas estudiantes: "Transformé mi esfuerzo en un logro real" y sí, después de mucho estudiar, algunos después de un intento o dos, este ciclo escolar que comenzará en breve en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá a cuatro estudiantes que lograron puntaje perfecto en el examen que se aplica para ingresar a la Máxima Casa de Estudios.

Lizette Jacqueline Cruz Gómez, Bruno García Gómez, Anna Sofía Pérez Gordillo y Daniela Villalobos Camacho, son las y los estudiantes que ahora sirven de inspiración para otros que buscan en un futuro integrarse a las filas de alumnas y alumnos de la UNAM, para estudiar alguna licenciatura o ingeniería en una de las diversas facultades que posee la Universidad Nacional.

En El Heraldo de México te compartimos un poco sobre cómo se prepararon, qué fue lo más complicado de su proceso y, sobre todo, qué es lo que aconsejan para aquellos que intentan entrar también a la UNAM como estudiantes en un futuro próximo. Que sus propias voces te sirvan de motivación para que veas que con esfuerzo y dedicación, puedes conseguir todo lo que te propones.

Anna Sofía Pérez Gordillo, quiere ser Médica Cirujana

Esta joven fue una de las cuatro que obtuvo calificación perfecta en el examen de ingreso a la UNAM. Sus palabras nos muestran cómo el aprendizaje la llevó a conseguir este puntaje con el que estudiará en la Facultad de Medicina próximamente:

Apliqué para la carrera de Médico Cirujano. Creerme que soy capaz, sé que la Facultad puede ser difícil, pero eso, creer que soy capaz. Me ayudaron mucho las técnicas de explicar; ok, ya leí el tema, pero ahora voy a explicármelo a mí misma o explicárselo a alguien más.

La joven cuenta que éste fue su tercer intento de ingreso a la UNAM y después de los errores, aplicó ahora el aprendizaje: "Fue mi tercer intento, llegaron puntos en que ya estaba muy cansada, ya no quería, llegué a dudar de mis capacidades. No se rindan, es algo que llega a ser muy doloroso, pero no quedarnos ahí, no quedarnos en el dolor. Qué puedo aprender de este dolor, qué hice mal, ese sería mi mayor consejo".

Conoce a Anna Sofía Pérez Gordillo. uD83DuDC99uD83DuDC9B Obtuvo calificación perfecta en el examen de ingreso a la UNAM y pronto será parte de la @FacMedicinaUNAM. ¡#GOYA! pic.twitter.com/1cdMDlrCPI — UNAM (@UNAM_MX) July 28, 2025

Lizette Jacqueline Cruz Gómez estudiará Ingeniería Aeroespacial

"Estudiaré Ingeniería Aeroespacial. Esto significa para mí haber transformado mi esfuerzo y sacrificio en un logro real". Así es como comienza Lizette su presentación ante las cámaras de la UNAM y presentarse para que aquellos que tengan acceso a su video, se vean inspirados por su historia.

Originaria de Ocosingo, Chiapas, hoy Lizette viajó a la Ciudad de México: "planeo estar con mi mamá durante un mes, rentar tal vez un departamento o un cuarto cerca de Ciudad Universitaria para poder adaptarme".

Conoce a Lizette Jacqueline Cruz Gómez.uD83DuDC99uD83DuDC9B Obtuvo calificación perfecta en el examen de ingreso a licenciatura en la UNAM y muy pronto estudiará Ingeniería Aeroespacial en la @FIUNAM_MX. ¡#GOYA! pic.twitter.com/nVbCfAIkFV — UNAM (@UNAM_MX) July 28, 2025

Bruno García Gómez, también va para Ingeniería Aeroespacial

El orgullo de ser parte de la comunidad universitaria es una de las cosas que se lleva Bruno de aprendizaje después de este puntaje perfecto en el examen para entrar a la UNAM, con el cual consiguió ser aceptado como un estudiante más de la Facultad de Ingeniería.

Es un reflejo de todo el esfuerzo y de toda la dedicación que llevaron mis meses anteriores en preparación al examen, estoy muy contento con el resultado. Empecé en noviembre, comencé con un curso; conforme se acercaba la fecha del examen tuve sesiones de estudio más estrictas y era muy importante mantener la disciplina.

Bruno refiere que lo que más le costó trabajo del proceso fue disciplinarse para aplicar esas horas de estudio de manera frecuente, sin flaquear.

Conoce a Bruno García Gómez. uD83DuDC99uD83DuDC9BObtuvo calificación perfecta en el examen de ingreso a la UNAM y pronto será parte de la Facultad de Ingeniería para estudiar Ingeniería Aeroespacial. ¡#GOYA! pic.twitter.com/AakihwFDOs — UNAM (@UNAM_MX) July 28, 2025

Daniela Villalobos Camacho quiere estudiar en la Facultad de Medicina

La estudiante con puntaje perfecto en el examen de la UNAM, Daniela Villalobos, dice que "la primera vez me quedé a seis aciertos" y espera que este sea el inicio de un camino lleno de éxitos. Ahora mismo piensa en que todo el esfuerzo hecho por ella y su familia, tuvo su recompensa con esta calificación.

A partir del siguiente ciclo escolar, estos estudiantes buscarán forjar su camino con el mismo éxito con el que comenzaron a escribir su historia al interior de la Universidad con esta calificación perfecta.