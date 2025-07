Transforman tragedia en llamado a la conciencia

El 23 de junio de 2019, el tiempo se detuvo para la familia de la joven María Fernanda Peña Álvarez-Ugena, quien un día antes se había casado por la iglesia con su ya esposo, Alejandro Castro, pues ambos murieron víctimas de un incidente de tránsito.

El responsable fue el joven futbolista Joao Maleck, quien viajaba bajo los efectos del alcohol en un automóvil deportivo a 180 kilómetros por hora. Aunque fue encontrado culpable del homicidio imprudencial de la pareja, fue sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión, por lo que, tras pagar una multa, salió en libertad solo un mes después de haber terminado con dos vidas.

A seis años del suceso que transformó sus vidas, Martha y Claudia Álvarez-Ugena, madre y tía de la joven que tenía solo 25 años en el momento del accidente, cuentan este terrible suceso en un documental titulado Fer. Vida y legado, pero no con un ánimo de venganza: todo lo que quieren es que ninguna otra familia sufra esta misma situación.

La mañana del 23 de junio de 2019, la familia Álvarez-Ugena se preparaba para continuar con la celebración del enlace matrimonial de una de sus integrantes. Sin embargo, no sabían que sus vidas estaban a punto de dar un giro de 180 grados.

“Fernanda y Alejandro venían hacia la casa, porque aquí cerca de la casa estaba el salón de belleza donde iban a maquillar a Fernanda. Después la recogeríamos, vendría a ponerse el vestido de novia y de aquí nos íbamos a la fiesta.

“Pero a las 10 de la mañana me llama a la estilista y me dice, ‘Fernanda, no ha llegado’. Y yo le dije, ‘¿cómo que no ha llegado, si la cita era a las 9?’ Me dice, ‘Sí, me mandó un mensaje a las 8:53’. Estamos de hablando de un minuto antes de que el Ford Mustang impactara a su auto”, recuerda Claudia Álvarez-Ugena, tía de la víctima.