SMN alerta por TEMPERATURAS EXTREMAS de más de 40 grados en estos 3 estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio nacional, estados del litoral del Pacífico y la Península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados en el noreste de Baja California y el oeste de Sonora.

Asimismo, informó que se mantendrá la onda de calor en zonas de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur; en esta última entidad, la temperatura máxima oscilará entre los 40 y lo 45 grados centígrados.

Otros estados que enfrentarán temperaturas elevadas son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, donde el termómetro oscilará entre los 35 y los 40 grados.

Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones ante el calor extremo

Las altas temperaturas pueden poner en riesgo tu salud. Estas son algunas recomendaciones que puedes seguir para protegerte a ti y a tu familia:

Mantente constantemente hidratado con agua simple, aunque no tengas sed.

con agua simple, aunque no tengas sed. Usa ropa ligera , de colores claros.

, de colores claros. Usa gorra o sombrero .

o . Entre las 11:00 y las 16:00 horas evita exponerte de manera directa al sol.

y las evita exponerte de manera directa al sol. No dejes solas a personas dentro de automóviles estacionados, especialmente niños y adultos mayores .

dentro de automóviles estacionados, especialmente y . Mantén las ventanas de la casa abiertas para permitir la ventilación.

de la casa abiertas para permitir la ventilación. Cubre las ventanas con cortinas o persianas durante el día para disminuir el calor en interiores.

en interiores. Si usas ventilador , colócalo cerca de una fuente de aire fresco para maximizar su efectividad.

, colócalo cerca de una fuente de aire fresco para maximizar su efectividad. Infórmate sobre los centros de salud y ubica refugios climatizados en tu localidad, como escuelas, iglesias o tiendas.

en tu localidad, como escuelas, iglesias o tiendas. Sigue los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y las recomendaciones de Protección Civil.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Uno de los padecimientos más frecuentes en temporada de altas temperaturas son los golpes de calor, que se caracterizan por el aumento de la temperatura del cuerpo debido a una exposición prolongada bajo los rayos del sol o por realizar actividades físicas en ambientes calurosos o con poca ventilación. Bajo estas condiciones, el cuerpo pierde agua y sales que esenciales para que funcione correctamente. Los síntomas del golpe de calor son:

Sed intensa y sequedad en la boca.

intensa y sequedad en la boca. Temperatura mayor a 39 grados centígrados (medida en la axila).

mayor a (medida en la axila). Sudoración excesiva.

excesiva. Sensación de calor sofocante .

. Piel seca.

Agotamiento, cansancio o debilidad .

o . Mareos o desmayo.

Vértigo.

Calambres musculares.

Agitación.

Dolores de estómago , falta de apetito, náuseas o vómitos.

, falta de apetito, náuseas o vómitos. Dolores de cabeza (sensación de latido u opresión).

(sensación de latido u opresión). Estado de confusión, desorientación, delirio o incluso coma o convulsiones.

Si tú o alguna de las personas con las que te encuentras presentan estos síntomas, es importante ofrecerle agua fresca o agua con una cucharadita de sal, llevarla a un lugar fresco y ventilado, no administrar medicamentos antifebriles y no no friccionar la piel con alcohol.