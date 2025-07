Madre denuncia que vacuna causó convulsiones en su hijo, Secretaría de Salud aclara

En redes sociales circula ampliamente un video de una madre que denuncia que su hijo de tres años de edad tuvo convulsiones y un desmayó después de recibir una vacuna en una jornada de vacunación en Puebla. La Secretaría de Salud del estado emitió un comunicado sobre los hechos.

De acuerdo con la declaración, la vacuna fue durante una campaña de vacunación en Parque Central en Lomas de Angelopolis, Puebla, el pasado 22 de julio. La madre compartió su experiencia a través de su cuenta TikTok @mamaenjulio, actualmente el video cuenta con más de 147 mil vistas y 280 comentarios.

En su video cuenta que fue al Parque Central donde las enfermeras que estaban a cargo de la vacunación dictaminaron, por la cartilla de vacunación, que los dos hijos de la mujer necesitaban una dosis más de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas), la cual fue colocada en ese momento, sin embargo, 10 minutos después de la aplicación el menor de tres años presentó efecto secundarios.

De acuerdo con la mujer, el menor se cae de una silla, se pone pálido, aprieta muy fuerte los dientes y pareciera que perdió el conocimiento, sin embargo, no recibió ayuda por parte de las aplicadoras de las vacunas. Con ayuda de una de sus amigas que se encontraba en la zona pudieron trasladar al menor a un hospital donde le dieron el veredicto, el menor sufrió una crisis convulsiva.

“Ellos no están preparados, uno va pensando que están capacitados para cualquier emergencia y no saben absolutamente que hacer, ellas no son enfermeras”, aclaró la mujer.