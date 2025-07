Beca Benito Juárez advierte a jóvenes que pueden perder su apoyo si cometen este error

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio un aviso importante para todas las personas que están por hacer su registro para la Beca Benito Juárez. Informaron que si la CURP de quien solicita la beca no está validada por el Registro Civil, no podrá continuar con el trámite. Esto significa que, si no se corrige a tiempo, se perdería la posibilidad de recibir el apoyo económico durante todo el año. Por eso, es necesario revisar y confirmar que la CURP esté bien registrada y certificada antes de avanzar con cualquier paso.

La CURP es un documento que todas las personas en México tienen. Es un número único que sirve para identificarse oficialmente en muchas instituciones. Sin embargo, para que sea válida en trámites como el de las becas, debe estar certificada. La certificación quiere decir que los datos que aparecen en esa CURP coinciden con los que están en el acta de nacimiento registrada en el sistema del Registro Civil.

Para saber si un acta de nacimiento está bien registrada, lo primero que se debe hacer es ingresar al sitio oficial del gobierno: www.gob.mx/ActaNacimiento. Ahí se puede buscar el acta y verificar que toda la información esté correcta. Si no aparece el acta o si hay errores en los datos, es necesario comunicarse directamente con el Registro Civil para pedir que se corrijan. Esto es muy importante, porque si el acta tiene algún dato incorrecto, la CURP no podrá certificarse correctamente.

¿Cómo obtener una CURP certificada?

Para obtener la CURP certificada, hay que seguir estos pasos:

Entrar a la página oficial del gobierno: https://www.gob.mx/curp

Seleccionar la opción para buscar con datos personales.

Ingresar el nombre completo, fecha de nacimiento, sexo y entidad de nacimiento.

Descargar el archivo en formato PDF una vez que aparezca la información.

Revisar que en la parte inferior del documento aparezca la frase: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”.

Este proceso es importante porque, si no se entrega la CURP certificada, no se podrá completar el registro. También es fundamental reunir todos los documentos solicitados con anticipación, para no tener problemas durante el proceso.

¿Qué hacer si el CURP no está certificado?

En caso de que el CURP no esté certificada, pero tenga los datos son correctos, se puede acudir a un módulo de atención CURP del RENAPO (Registro Nacional de Población). Ahí ayudarán a las personas con la validación. Para encontrar el módulo más cercano, se puede consultar la página www.gob.mx/segob/renap, donde hay una lista de los módulos disponibles en todo el país.

Una vez que se corrigen los datos del acta o se realiza la validación, la CURP se certifica automáticamente. Con esto ya será posible continuar con el proceso de inscripción a la beca, siempre y cuando se tenga la documentación completa. Para el registro de la Beca Benito Juárez, se deben reunir algunos documentos que son obligatorios.

¿Qué documentos se necesitan para acceder a una Beca Benito Juárez?

Las autoridades piden que todos estos papeles estén digitalizados para poder subirlos a la plataforma sin problemas. Los documentos que se necesitan son:

CURP certificada.

Número de celular y correo electrónico actualizados.

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudias.

Comprobante de estudios vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

Si la persona que solicita la beca es menor de edad, se debe incluir la CURP e identificación oficial digitalizada del padre, madre o tutor.

Es importante recordar que solo el o la estudiante puede hacer su propio registro. No se permite que otras personas hagan el trámite por él o ella. También es fundamental que la información sea verdadera, ya que cualquier dato falso puede causar que se cancele la beca. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recomienda no dejar el trámite para el último momento. Revisar la CURP, corregir errores en el acta y reunir los documentos con anticipación, asó se evitan filas, problemas técnicos y sobre todo, la posibilidad de perder la beca.