Rosa Icela Rodríguez acompaña a Claudia Sheinbaum a la conmemoración de “México–Tenochtitlán. Siete Siglos de Legado de Grandeza”

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración de “México–Tenochtitlán. Siete Siglos de Legado de Grandeza”, que se realizó este sábado en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, donde estuvo acompañada por Rosa Icela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Gobernación.

“Hoy acompañamos a la Presidenta @Claudiashein en el #Zócalo a la conmemoración “México–Tenochtitlán. Siete Siglos de Legado de Grandeza”, donde fue inaugurado un memorial y recordamos con mucho orgullo nuestras raíces @Defensamx1 @SEMAR_mx @ClaraBrugadaM”, escribió Rosa Icela Rodriguez en su cuenta de X @rosaicela_.

La publicación estuvo acompañada de diversas fotografías de la ceremonia a la que acudió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como la Investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Lorena Vázquez Vallín, entre otros reconocidos asistentes.

#Hoy acompañamos a la Presidenta @Claudiashein en el #Zócalo a la conmemoración “México–Tenochtitlán. Siete Siglos de Legado de Grandeza”, donde fue inaugurado un memorial y recordamos con mucho orgullo nuestras raíces. uD83CuDDF2uD83CuDDFD @Defensamx1 @SEMAR_mx @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/BPvAofaQIQ — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 26, 2025

En el evento se realizó una representación de la fundación de Tenochtitlán y la Presidenta dijo que “la caída de Tenochtitlán en 1521 no sólo significó la destrucción de una ciudad, fue también el inicio de un largo proceso de colonización que buscó borrar todo rastro de lo indígena (...) . La colonia no sólo sometió los cuerpos, sino también quiso someter las mentes que perduraron por siglos. Se buscó avergonzarnos de nuestro origen indígena como nación”.

La mandataria aseveró que “por primera vez se ha reivindicado su lugar, su tierra, su agua, su cultura, su palabra, sus derechos elevados al rango constitucional y ha otorgado perdón por atrocidades del pasado a los pueblos mancillados, reconociendo la profundidad de la palabra justicia (...) la Cuarta Transformación no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo un proyecto de dignidad, un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas”.