Los gobiernos que piden perdón no se debilitan: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los gobiernos que piden perdón por las atrocidades del pasado no se debilitan, sino que se reconcilian consigo mismos. En la ceremonia para conmemorar “Siete siglos de fundación México-Tenochtitlan”, la mandataria federal expuso que la “colonización” de España sometió cuerpos y quiso someter las mentes de las y los mexicanos.



“Los gobiernos que tienen el valor de pedir perdón por las atrocidades del pasado que marcaron su historia no se debilitan, se reconcilian consigo mismos y crecen con una libertad que sólo otorga la verdad profunda”, afirmó en el Zócalo de la Ciudad de México.



Desde el inicio de su administración la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido al gobierno de España para que inicie un proceso de perdón y reconocimiento histórico por los agravios cometidos durante la época de la Conquista.

“La caída de Tenochtitlán en 1521 no sólo significó la destrucción de una ciudad, fue también el inicio de un largo proceso de colonización que buscó borrar todo rastro de lo indígena (...) . La colonia no sólo sometió los cuerpos, sino también quiso someter las mentes que perduraron por siglos. Se buscó avergonzarnos de nuestro origen indígena como nación”, explicó.



Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno de México ha puesto en el centro a quienes fueron históricamente relegados.



“Por primera vez se ha reivindicado su lugar, su tierra, su agua, su cultura, su palabra, sus derechos elevados al rango constitucional y ha otorgado perdón por atrocidades del pasado a los pueblos mancillados, reconociendo la profundidad de la palabra justicia (...) la Cuarta Transformación no es solamente un proyecto económico o político, es sobre todo un proyecto de dignidad, un proyecto que reconoce que no puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas”, indicó.



En la plancha del Zócalo se realizó una representación de la fundación de Tenochtitlán.